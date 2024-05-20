Porsche 718 GT4 RS получил тюнинг по цене Porsche Cayman

Компания Manthey Racing, которая выступает в гонках на спорткарах Porsche и затем использует полученный в состязаниях опыт для доработки дорожных автомобилей марки, представила тюнинг-комплект для нового Porsche 718 GT4 RS. Не трогая силовую установку, только за счёт улучшения подвески, тормозов и аэродинамики купе, специалистам немецкого тюнинг-ателье удалось сделать спорткар ещё быстрее на гоночной трассе. Но стоить это будет очень дорого.

© Motor.ru

Главные изменения коснулись аэродинамики. Автомобиль получил развитый сплиттер, крылышки-канарды на переднем бампере, изменилась конфигурация днища, появились «жабры» в передних крыльях, стал более эффективным диффузор, выполненный из углепластика, заднее антикрыло стало шире, у него увеличились торцевые пластины, появился закрылок Герни и изменился угол атаки.

В сочетании с углепластиковыми «колпаками» на задних колёсах выросла прижимная сила. В набор Manthey Racing Kit помимо обновлений аэродинамики входят более жёсткие пружины подвески, углепластиковая крышка двигателя, а также модернизированная тормозная система с магистралями из нержавеющей стали и новыми колодками.

© Manthey-Racing

© Manthey-Racing

© Manthey-Racing

© Manthey-Racing

4,0-литровый атмосферный оппозитный 6-цилиндровый двигатель мощностью 500 лошадиных сил остаётся стандартным, но перечисленных доработок хватает, чтобы в руках немецкого гонщика Йорга Бергмайстера спорткар был на шесть секунд на «Нордшляйфе» быстрее стандартного купе. Пакет от Manthey Racing обойдётся в 53 946 долларов плюс установка или ещё на 5 890 долларов больше с задним антикрылом. При этом новый Porsche 718 Cayman стоит почти столько же — 68 300 долларов.