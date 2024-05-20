Lamborghini настраивает суперкары по худшим результатам на трассе Нюрбургринг

Автомобили Lamborghini обычно ассоциируются с ярким и агрессивным дизайном, мощным двигателем, а также скоростью на гоночной трассе. Но оказалось, что машины итальянской марки могли бы быть в условиях автодрома ещё быстрее, однако компания исповедует другой подход к настройкам своих моделей. Акцент делают не на скорости, а на удовольствии от вождения для человека любого уровня мастерства. И то, что хорошо профессиональному автогонщику, зачастую мешает любителю.

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Технический директор итальянского автопроизводителя Рувен Мор приоткрыл завесу тайны над заводскими испытаниями новинок перед запуском их в серийное производство. Каждая модель проходит трёхступенчатые тесты на гоночной трассе под управлением водителей разного уровня. «Все предсерийные машины на автодроме испытывают профессиональные автогонщики, заводские инженеры Lamborghini, а также обычные водители, периодические выезжающие на трек», — сказал он.

«Если разница во времени круга между профессиональным гонщиком и любителем слишком велика, мы ещё раз изучаем настройки шасси и меняем их так, чтобы убедиться, что машина будет интересна обычным водителям. Мы предпочитаем, чтобы Lamborghini теряла немного времени на круге в руках профессионального гонщика, но чтобы обычный водитель мог ехать быстрее и получать больше удовольствия», — заявил Рувен Мор.

При этом инженер подтвердил, что автомобили проходят доводку на «Северной петле» Нюрбургринга, поскольку эта трасса даёт уникальные возможности для доводки ходовой части, которые невозможно получить больше нигде. Но за рекордами круга марка никогда не гонится, потому что считает это просто рекламной уловкой, не имеющей ничего общего с реальностью для обычного человека.