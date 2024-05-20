Mercedes-Benz восстановил спроектированный Фердинандом Порше 100-летний автомобиль

Гонка на выносливость по дорогам общего пользования, проходившая в горах Сицилии, впервые состоялась в 1906 году, а в 1924 Mercedes-Benz одержал свою вторую по счёту побегу в «Тарга Флорио». Кристиан Вернер проехал дистанцию в 432 километра за шесть часов, 37 минут и четыре секунды за рулём окрашенного в красный цвет (чтобы местные фанаты не мешали немецкой команде) спорткара. Машина, ставшая первым проектом для главного инженера марки Mercedes-Benz Фердинанда Порше, в 2024 году вернулась в места былой славы.

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В 2022 году компания Mercedes-Benz Classic решила к юбилею максимально достоверно восстановить оригинальный 2,0-литровый гоночный автомобиль Targa Florio из собственной коллекции – в соответствии с высокими стандартами заводской реставрации.

Это автомобиль, на котором Кристиан Лаутеншлагер участвовал в гонке Targa Florio в 1924 году, поскольку автомобиль-победитель не сохранился. За изъятием гоночного автомобиля из музея Mercedes-Benz последовал тщательный инвентарный анализ и обширный поиск в классическом архиве оригинальных технических документов, чертежей и исторических фотографий для точной реставрации мастерами Classic Centre и сторонними экспертами.

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

За руль машины сел британский гонщик Формулы-1 Джордж Рассел, который на исторической машине приехал из Фаэнцы в древнюю деревню Бризигелла, где пилоту заводской команды Mercedes-AMG в чемпионате мира вручили премию имени Лоренцо Бандини, которую присуждают участникам Формулы-1.