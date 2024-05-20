Австралийцы сделали очень брутальный Mitsubishi L200

Пикап Mitsubishi L200, который на ряде рынков продаётся под именем Triton, является одной из самых популярных моделей своего класса на рынке. Естественно, что столь востребованный у покупателей автомобиль не могли обойти вниманием создатели различных аксессуаров и тюнинговых деталей. Свой вариант доработки машины представило ателье Ironman 4×4 из Австралии, которое предложило комплексную доработку модели актуального поколения. Машина получила силовой обвес, предложенный в трёх вариантах.

© Motor.ru

Базовый Commercial подразумевает просто точки для установки дополнительного оборудования, Deluxe сразу поставляется со светодиодными модулями и креплениями для антенн, а Raid включает в себя дополнительные воздухозаборники, но без защитных дуг фар и капота.

© Ironman 4×4

© Ironman 4×4

© Ironman 4×4

Тюнеры предлагают для Mitsubishi L200 также различные варианты колёсных дисков с подходящими внедорожными шинами, накладки на арки, позволяющие спрятать нештатную резину, а также несколько версий амортизаторов для различных вариантов условий эксплуатации пикапа.