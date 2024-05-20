Mansory превратила Maserati MC20 в агрессивный карбоновый суперкар

В линейке заводских вариантов суперкара Maserati MC20 нет ни одной модификации, кроме базового купе и экстремального трекового суперкара Maserati MCXtrema, не имеющего доступа на дороги общего пользования. Ситуацию взялось исправить тюнинг-ателье Mansory, которое сделало лимитированный суперкар MCX Pergusa в своём традиционном эпатажном стиле — крайне агрессивный дизайн сочетается с повышенной мощностью двигателя и ярким, но комфортным интерьером.

© Motor.ru

Кузов почти полностью выполнен заново из кованого карбона — суперкар имеет обновленную переднюю часть с увеличенными воздухозаборниками, а также бесчисленное количество вентиляционных отверстий на капоте и расширенных крыльях. Дополняют их увеличенные воздухозаборники и расширенные пороги, гигантское антикрыло, крышка двигателя с дополнительными воздуховодами и двойной диффузор с четырьмя выхлопными трубами.

Купе оснащено 21-дюймовыми спереди и 22-дюймовыми сзади дисками FV.5C. Интерьер MCX Pergusa можно персонализировать по вкусу конкретного клиента. Шоу-кар получил ​​оранжево-чёрную обивку из стёганой кожи, оранжевые ремни безопасности с логотипом Mansory, золотые акценты на центральной консоли и вставки из углеродного волокна.

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

630-сильный бензиновый 3,0-литровый турбомотор V6 Nettuno стал мощнее — его отдачу в Mansory довели до 740 лошадиных сил за счёт новой выхлопной системы и перепрограммированного блока управления. Доработанный автомобиль даже мощнее заводского Maserati MCXtrema. Стоимость проекта не названа, но объявлено, что будет выпущено всего пять экземпляров суперкара Mansory MCX Pergusa.