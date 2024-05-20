Ателье ABT доработало кроссоверы Audi Q8 и Audi SQ8

Компания ABT Sportsline, сделавшая себе имя на доработке автомобилей из Ингольштадта, представила комплект доработок для рестайлинговых кроссоверов Audi. На сей раз немецкие специалисты уделили внимание моделям Q8 и SQ8, каждая из которых получила относительно небольшие, но при этом весьма эффективные изменения. Тюнеры уделили внимание в равной степени и силовой установке, и экстерьеру, и интерьеру автомобилей, которые должны прийтись по вкусу поклонникам немецкого бренда.

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Отдачу 3,0-литрового двигателя TFSI V6 у Audi Q8 ателье увеличивает с 335 лошадиных сил и 500 ньютон-метров до более впечатляющих 400 сил и 549 Нм, а для Audi SQ8 прирост мощности и крутящего момента на 4,0-литровом турбомоторе V8 составляет 640 сил и 849 Нм против 500 «лошадей» и 771 ньютон-метров у заводского варианта.

© ABT Sportsline

© ABT Sportsline

© ABT Sportsline

Изменения во внешности подразумевают карбоновые вставки в передних колёсных арках и углепластиковое антикрыло, а также 22- и 23-дюймовые кованые колёса линеек HR и GR, которые весят на 40% меньше, чем обычные литые. В салоне появился фирменный селектор трансмиссии из углеродного волокна и акценты из карбона на передней панели и спинках передних кресел.