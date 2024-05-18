На Украине обнаружили Mercedes W140, простоявший в гараже с 1990-х

Обозреватель канала Roma Urraco показал почти новый S-Class 1993 года выпуска, зарегистрированный в Харьковской области. На одометре седана чуть больше 12 тысяч километров, и более двадцати лет Mercedes-Benz провёл в гараже в Балаклее. Нынешнему владельцу аутентичный W140 достался от отца: он был первым хозяином и покупал машину в Москве в середине 1990-х.

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Первый владелец седана имел отношение к нефтедобыче, поэтому тридцать лет назад мог себе позволить несколько новых «Мерседесов». На «эске» практически перестали ездить в 1990-е годы: машина прописалась в гараже. От долгого простоя пришли в негодность шины, проржавела выпускная магистраль, перед «оживлением» седана пришлось поменять технические жидкости и ремни.

Из недостатков — не оригинальная магнитола, требующий химчистки салон и глубокий след от снаряда на заднем левом крыле. В остальном состояние исключительное: Mercedes-Benz комплектный, дерево и пластик в салоне превосходно сохранились, металл не поцарапан, а хром и светотехника не потускнели. Кое-где остались яркие заводские наклейки.

Поскольку речь идёт о версии 300 SE, есть все атрибуты дорестайлингового W140. Под капотом рядный бензиновый шестицилиндровый двигатель объёмом 3,2 литра (231 сила, 310 Нм), тяга передаётся на заднюю ось через 5-ступенчатый автомат. Комплектация богатая: к примеру, есть автодоводчики дверей.