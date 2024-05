Toyota C-HR и компания: выбираем кросс-купе от 3 до 5 миллионов рублей

Купе-кроссоверы ценой в 3-5 миллионов рублей сегодня можно смело относить к средней ценовой категории. Давайте посмотрим, что может предложить рынок молодым духом (а другие купе-кроссоверы и не покупают), но вполне состоятельным россиянам.

Как всегда, мы будем принимать во внимание только каталожные цены, без всяких «специальных цен» и скидок за сдачу автомобилей в трейд-ин и пользование кредитом. А еще в этот раз мы не будем разделять список на «официальный» и «параллельный» сегменты: во-первых, потому что и тех, и других оказалось почти равное количество, а во-вторых, потому что иные «параллельные» модели оказались дешевле официальных.

DFSK iX5

Это кросс-купе нам уже знакомо лично: мы протестировали его в условиях Заполярья. Но и помимо морозостойкости у этого автомобиля хватает достоинств. Например, колесная база, которая равна 2790 мм. Из всех включенных в этот обзор автомобилей такой же или более длинной базой могут похвастаться только два. Ну а большая величина колесной базы – это и траекторная устойчивость, и возможность обеспечить пространство для ног задних пассажиров. Величина дорожного просвета – 200 мм, а значит, iX5 будет увереннее чувствовать себя в не расчищенных от снега дворах и на ведущей к даче дороге.

Но хватает и недостатков… И главный из них – некое несовпадение спортивных очертаний кузова с динамическими возможностями автомобиля. Сочетание 1,5-литрового турбомотора SFG15TA, не самого мощного (137 л.с.) и не слишком тяговитого (220 Нм), с вариатором явно не способно обеспечить машине спортивный характер. Кроме того, багажник невелик, всего 379 литров, да и электронных помощников, таких как адаптивный круиз-контроль или система удержания в полосе, здесь нет, хотя они уже распространены в этом сегменте.

DFSK iX5 представлен на рынке в одной-единственной комплектации Premium с каталожной ценой 2 990 000 (мы все-таки решили включить эту модель в обзор, потому что 10 000, которых не хватает до полных трех миллионов, это несерьезно). Но вот стоит ли автомобиль этих денег, каждый из покупатели будет решать самостоятельно.

Haval F7x

«Позвольте, – скажет внимательный читатель, – вы ведь уже включали Haval F7x в обзор кросс-купе ценой менее 3 миллионов рублей». Да, все верно – вот только той ценовой планке соответствуют в основном переднеприводные версии с 1,5-литровым мотором GW4B15 мощностью 150 л.с. в начальных комплектациях. А версии с полным приводом и двухлитровым мотором с трех миллионов только начинаются. Каталожная цена комплектации Premium 2,0T 4WD составляет уже 3 199 000, а топовой комплектации Tech Plus (для которой предусмотрен безальтернативный полный привод и двухлитровый мотор под капотом) – 3 399 000 рублей. Этот автомобиль мы тестировали достаточно давно, вскоре после его постановки на конвейер завода в Тульской области, но каких-либо принципиальных изменений с тех пор не произошло – помимо появления тех самых бюджетных переднеприводных версий и 1,5-литрового мотора. Ну а двухлитровые полноприводные F7x обладают все теми же достоинствами и все теми же недостатками.

С одной стороны, характер, динамика и поведение автомобиля на дороге в целом соответствуют внешнему имиджу. Автомобиль разгоняется до сотни за 9 секунд, что в рамках сегмента можно считать не самым плохим показателем, и неплохо рулится, а старшая комплектация получила полный набор электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль. Не вызывает нареканий и комфорт – электрорегулировки, обогрев и вентиляция сидений первого ряда, двухзонный климат-контроль и многое другое. Полный порядок и с адаптацией к зимним условиям: есть электрообогрев лобового стекла по всей площади, обогрев боковых зеркал и зимний режим работы трансмиссии.

С другой стороны, и объем багажника не так уж велик, 379 литров по VDA, и с асфальта, несмотря на 200 мм дорожного просвета, нужно съезжать с большой осторожностью. Но в целом Haval F7x все же способен доставить компанию к месту пикника или рыбалки, если за рулем будет более-менее опытный водитель, понимающий, что следует делать на бездорожье.

Mitsubishi Eclipse Cross

Купе-кроссовер от Mitsubishi, построенный на глобальной платформе GS и оснащенный новым 1,5-литровым турбомотором, появился в России в 2018 году и уже тогда позиционировался как модель нишевая, не претендующая на массовые продажи. В 2021 кроссовер обновился, лишился оригинального, но исключительно непрактичного спойлера, разделившего стекло крышки багажника на две секции, и получил дополнение в гамму двигателей в виде двухлитрового атмосферника. Однако он остался сугубо нишевой моделью, прежде всего – из-за достаточно высокой цены. Но сегодня, когда Eclipse Cross завозят на наш рынок исключительно в порядке параллельного импорта, его цена оказалась ниже, чем многих официально продающихся одноклассников того же ценового диапазона. Кстати, эта модель также была включена в обзор кросс-купе ценой до 3 миллионов, поскольку еще в январе цены на нее стартовали с отметки 2 992 500 рублей. Прошло всего несколько месяцев, и эти цены остались в прошлом: теперь за Eclipse Cross просят 3 300 000 – 3 650 000 рублей, и это позволило модели занять третью позицию нашего обзора.

В значительной мере цены определяются тем, что завозят к нам исключительно переднеприводные версии со 150-сильным турбомотором 4B11 2.0 MIVEC из семейства GEMA в сочетании с вариатором Jatco серии JF016E (он же – CVT8), и в основном в средней комплектации GLS M/L. Она включает в себя тканевый салон, механические регулировки сидений, электронную приборную панель, мультимедийную систему с сенсорным экраном, двухзонный климат-контроль и минимальный набор стандартных электронных систем обеспечения безопасности – ESP, ABS, ASR. Но так или иначе это – Mitsubishi, причем до сих пор достаточно стильный.

Впрочем, тем, кто присматривается к этой модели, стоит учесть, что особым темпераментом Eclipse Cross не отличается. Например, его разгон до 100 км/ч занимает 11 секунд, и по этому показателю он уступает практически всем включенным в обзор автомобилям. А еще у него не слишком объемистый багажник, 331 л по VDA. Не стоит рассчитывать и на особые внедорожные таланты Eclipse Cross, хотя 199 мм дорожного просвета могут внушать излишнюю уверенность.

Mazda CX-4

Mazda CX-4 можно смело назвать «эксклюзивно-параллельной» моделью, поскольку она была разработана специально для китайского рынка, производится в Китае, на совместном предприятии FAW-Mazda в Чанчуне, и представлена только на китайском рынке, но параллельный импорт сделал ее популярной и в России. Она также была включена в обзор кросс-купе ценой до трех миллионов, поскольку в начале года еще можно было найти экземпляры ровно за 3 000 000 рублей.

Увы, лафа закончилась, и теперь за купе-кроссовер, о достоинствах и недостатках которого мы рассказали очень подробно, продавцы хотят получить от 3 300 000 до 4 190 000 рублей. И это – за переднеприводные версии с двухлитровым атмосферником Skyactiv G мощностью 158 л.с. и 6-ступенчатой гидромеханикой Aisin в комплектациях Entry и Core: по-видимому, импортеры решили, что представленные на китайском рынке полноприводные версии с 2,5-литровым атмосферником и богатым оснащением получатся запредельно дорогими. Так что же можно получить за 3,3 – 4 миллиона?

В базовом понимании – элегантный автомобиль в стилистике KODO, способный доставить водителю удовольствие и прибавляющий к этому багажное отделение объемом 400 л. Точное и острое рулевое управление и пусть жестковатая, но весьма энергоемкая подвеска подвеска позволяют проходить повороты очень энергично и смело давить на газ на ухабистых грунтовках. Уверенности на проселках добавляют и 206 мм дорожного просвета. А вот особой оснащенностью Mazda CX-4 не балует: так, например, в машинах в комплектации Entry, которые можно купить за 3 300 000 – 3 480 000, есть люк, диодная светотехника, круиз-контроль и система мониторинга слепых зон. Но климат-контроль – однозонный, руль – пластиковый, без дополнительной обтяжки, а салон – тканевый. Никуда не делся и высокий уровень шума в салоне.

Changan CS85 Coupe

Changan CS 85 Coupe – автомобиль вполне «официальный». Представительство планировало вывести кросс-купе на российский рынок еще в 2019-м, но тогда что-то не сложилось, и в итоге автомобиль был официально представлен только в начале прошлого, 2023 года. А ведь CS85 – автомобиль довольно интересный. Во-первых, мощный. Двухлитровый турбомотор JL486ZQ3 (он же – Blue Whale 2,0TGDI) выдает 224 л.с. и работает в паре с 8-ступенчатой гидромеханикой Aisin TG-82SC.

Не отличается CS85 и чрезмерным аппетитом: в среднем он расходует 7,9 литров горючего на 100 км пути. И оснащен он очень неплохо: в единственной комплектации вы получите люк, электропривод сидений первого ряда (водительского – с памятью), электропривод двери багажника (объем которого составляет 418 л), двухзонный климат-контроль, комбинированную обивку сидений, мультимедийную систему с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем и набор электронных ассистентов (включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе и систему автоматической парковки).

При этом автомобиль чуть крупнее и Haval F7x, и Geely Tugella: габариты – 4720 х 1845 х 1665, колесная база – 2705 мм. Дилеры продают Changan CS85 Coupe по цене от 3 360 000 до 3 709 900 рублей, то есть, дороже Haval F7x и дешевле Geely Tugella. Но вот на продажах CS85, видимо, сказывается некоторая маркетинговая пассивность марки Changan на нашем рынке. Нет, успехи марки безусловны – она сумела нарастить продажи с 5705 единиц в 2021 году до 11 267 в 2023-м, но лидеров – Haval, Chery и Geely – ей еще догонять и догонять.

Toyota C-HR

В 2016 году купе-кроссовер Toyota C-HR стал самым нестандартным и неформатным из всей модельной линейки марки. Новый дизайн, сотканный из ярких деталей противоречий, производил огромное впечатление. Впрочем, впечатление – впечатлением, а продажи – продажами. «Дорогие россияне» говорили «Вау!» и покупали – кто Camry, кто RAV4. Но поскольку Toyota, несмотря ни на что, остается у нас востребованной, C-HR регулярно появляется в шоу-румах «параллельных» дилеров.

По габаритам (4360 x 1795 x 1565 мм) и длине колесной базы (2640 мм) C-HR серьезно уступает всем кросс-купе, включенным в этот обзор, а пространство для ног задних пассажиров однозначно куплено за счет объема багажника, который составляет всего 297 литров. Toyota C-HR может оснащаться несколькими типами бензиновых двигателей и гибридных силовых установок, но к нам попадают лишь три варианта.

Первый – полноприводные машины с 1,2-литровым турбомотором 8NR-FTS мощностью 116 л.с. по цене 4 450 000 – 4 570 000 рублей. Второй – переднеприводные варианты с 2-литровым атмосферником 3ZR-FAE мощностью 148 л.с.: за них просят 3 570 000 – 4 400 000 в зависимости от комплектации. Ну а третий вариант – более редкие экземпляры с двухлитровым и также атмосферным M20A-FKS мощностью 171 л.с., которые на сегодняшний день стоят 4 350 000 рублей. Все они работают в паре с вариатором, так что особой резвости от этого кросс-купе ожидать не приходится: версии с турбомотором разгоняются до 100 км/ч за 11,4 секунды, а с двухлитровым атмосферником – за 11. Зато можно надеяться на традиционную для марки надежность. Хотя владельцы жалуются на прогрессирующий с первых километров масложор двигателей 8NR-FTS и на быстро засоряющийся клапан EGR, который приходится чистить каждые 30 000 км.

Changan UNI-K

Выше я написал, что для того, чтобы догнать лидеров, в том числе – в сегменте кросс-купе, Changan придется приложить определенные усилия, и они не заставили себя ждать! Российскому покупателю «не зашла» такая относительно консервативная по внешнему оформлению и архитектуре интерьера модель, как CS85?

Да и бог с ним, распродадим завезенную партию, а вы получите сразу два купе-кроссовера серии UNI, более бюджетный UNI-T (мы рассказывали о нем в обзоре кросс-купе ценой до трех миллионов) и более дорогой, крупный и мощный UNI-K. Это действительно самый большой автомобиль нашего обзора, его габариты составляют 4865 x 1948 x 1695 мм, а колесная база – 2890 мм, то есть его кузов длинней кузова главного конкурента, Geely Tugella, аж на 260 мм, а колесная база больше на 190 мм. Учитывая относительно небольшой объем багажника (он равен 351 л), можно смело предположить, что вся эта разница пошла на увеличение пространства в салоне.

Внешность Changan UNI-K смело можно назвать «космической»: купеобразный силуэт, модная безрамочная облицовка радиатора с градиентным 3D-рисунком, диодная светотехника, выкидные ручки передних и задних дверей. Для автомобиля предусмотрен только один силовой агрегат: двухлитровый турбомотор JL486ZQ5 мощностью 226 л.с. в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом Aisin TG-82SC, зато покупатель имеет выбор из трех комплектаций: переднеприводной Comfort и полноприводными Luxe и Tech.

Имеется и подзаряжаемая гибридная версия UNI-K iDD, которую в компании представляют как отдельную модель. Силовая установка этого автомобиля состоит из 1,5-литрового турбомотора JL473ZQ6 мощностью 166 л.с., электродвигателя мощностью 147 л.с. и специальной шестиступенчатой роботизированной трансмиссии, совокупная отдача системы равна 286 л.с. и 585 Нм, но привод только передний. Понятно, что такое усложнение сказалось и на цене: стоит гибридный UNI-K от 4 419 900 до 5 419 900 рублей, зато вы получаете возможность проехать до 135 км на чистой электротяге, а с полным топливным баком и полностью заряженной батареей емкостью 30,7 кВт⋅ч можно без дозаправки и подзарядки проехать порядка 1000 км.

Что же касается бензиновых версий, то каталожная цена переднеприводных машин составляет 3 639 900 рублей, а полноприводных – от 3 929 000 до 4 499 900. Нужно ли говорить, что автомобиль за такую цену должен быть «упакован» по максимуму – и так оно и есть. Даже в базовую комплектацию Comfort входят бортовой компьютер с комплексом цветных дисплеев (3,5"/ 9,2" / 10,25"), комбинированная отделка сидений кожей Nappa, подогрев всех сидений, панорамная крыша с люком, электроприводом и дистанционным управлением, электропривод двери багажника с бесключевым доступом и памятью высоты открытия, двухзонный климат-контроль с функцией ионизации воздуха, электрообогрев ветрового стекла и многое другое, а в топовой комплектации Tech этот набор дополняют электронные ассистенты в ассортименте, включая адаптивный круиз-контроль, вентиляция передних сидений, двухслойные передние боковые стекла и потоковое видео заднего вида с выводом на 9,2" дисплей приборной панели. И вот такой автомобиль уже может активно вмешаться в конкурентную борьбу в рамках сегмента: только в марте этого года было реализовано 2049 таких машин, а такой темп продаж уже позволяет говорить о реальном соперничестве с Geely Tugella и Haval F7x.

Geely Tugella

Представлять этот автомобиль, входящий в десятку самых популярных кроссоверов России, особого смысла не имеет, тем более что о нем мы рассказывали очень подробно и неоднократно. На всякий случай напомним, что автомобиль оснащается безальтернативным двухлитровым турбомотором JLH-4G20TD мощностью 200 или 238 л.с. в паре со столь же безальтернативным восьмиступенчатым автоматом Aisin TG-81SC, а привод может быть только полным. По своим габаритам (4605x1878x1643 мм) и колесной базе (2700 мм) Tugella уступает Haval F7x, который до недавнего времени и был основным конкурентом этой модели, но выигрывает по мощности двигателя, динамике (разгон до сотни – за 6,9-7,4 с) и экономичности (в городе – 11,4 против 12,5, на трассе – 6,3 против 7,5 л/100 км), а также по объему багажника (446 л против 329). Правда, меньшая колесная база и больший объем багажника автоматически означают и меньшее пространство для ног пассажиров второго ряда.

Но свою популярность купе-кроссовер заработал прежде всего отменным комфортом, прекрасной управляемостью, удобством управления тягой, качеством материалов салона, приличным клиренсом в 213 мм… и общим сходством по комплексу ощущений с автомобилями Volvo. Только к новым Volvo в наши дни не подступиться без 8-12 миллионов, а Geely Tugela, в зависимости от комплектации, стоит от 3 959 990 до 4 389 990 рублей. Это, конечно, тоже немало, но все-таки доступно для людей с достатком выше среднего.

Lynk & Co 05

Бренд Lynk & Co создан компаниями Geely и Volvo в 2016 году, зарегистрирован в Гетеборге и нацелен на молодежную аудиторию. Первые сведения о возможном появлении бренда Lynk & Co в России появились еще в 2017-м, но до сих пор машины этого бренда завозятся в Россию из Китая в порядке параллельного импорта. Один из них – кросс-купе Lynk & Co 05.

Этот компактный автомобиль (габариты – 4592 x 1879 x 1628 мм) имеет довольно большую для таких размеров колесную базу, равную 2734 мм, и вполне типичный для кросс-купе объем багажника, который составляет 336 л. Из предлагаемой в Китае линейки силовых установок, которая включает в себя и гибридную, импортеры выбрали одну единственную конфигурацию: двухлитровый турбомотор JLH-4G20TD, мощность которого официально составляет 254 л.с., восьмиступенчатый автомат Aisin TG-81SC и полный привод. Вам это ничего не напоминает? Все правильно, автомобиль построен на той же модульной платформе CMA, что и Geely Tugella, и использует те же агрегаты. Ну а поскольку сам автомобиль компактней и легче, то и разгоняется до сотни он несколько энергичней – за 6,7 с, и расходует в среднем 7,8 л горючего на 100 км (против 8,1 л в случае Tugella).

Импортируемые в Россию кросс-купе очень неплохо упакованы: комбинированная отделка салона, сервоприводы пятой двери и регулировок водительского кресла с памятью и вентиляцией, виртуальный кокпит, подогрев первого ряда сидений, акустика Infinity/Harman, автоматический дальний свет, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка, камеры кругового обзора, комплекс водительских ассистентов (включая адаптивный круиз-контроль), бесключевой доступ, система кругового обзора, датчики света и дождя… В общем, не приходится удивляться, что ценник на эти машины достаточно высок – 4 149 000 рублей.

Volkswagen Tiguan X

Эту модель, являющейся производной от «просто Tiguan», начали завозить в Россию еще в 2022 году. Изначально этот автомобиль был предназначен исключительно для китайского рынка, а его производство было налажено на китайском-немецком СП SAIC-Volkswagen. Кстати, Tiguan X – не просто производная, а вторая производная Tiguan, поскольку базой для него послужила длиннобазная семиместная версия Tiguan L. Отчасти поэтому, в отличие от многих моделей с купеобразным кузовом, Tiguan X имеет вполне приличный багажник объемом 450 л.

Под капотом – бензиновый двухлитровый турбомотор TSI 2,0 в паре с 7-ступенчатым роботом DSG, причем переднеприводные версии оснащаются 186-сильным вариантом этого двигателя, а полноприводные – 220-сильным. Переднеприводные Tiguan X разгоняются до сотни за 8,8 с и расходуют в среднем 6,6 л бензина (в городе – 8,8, на трассе – 5,3 л/100 км), полноприводные – за 7,5 с, но и аппетит у них выше, в среднем – 7,5 л/100 км.

За переднеприводные машины дилеры просят 4 950 000 – 5 095 000 рублей, а за полноприводные – 5 372 000 – 5 998 000 рублей.

Но за эти деньги вам предлагают прекрасно оснащенный автомобиль с адаптивными светодиодными фарами, кожаным салоном, подогревом и вентиляцией передних сидений, многозонным климат-контролем, панорамной крышей, электроприводом двери багажника с возможностью открывания без помощи рук, цифровой приборной панелью, медиасистемой с большим сенсорным экраном и поддержкой CarPlay и Android Auto, адаптивным круиз-контролем и другими электронными ассистентами. Хотя для многих главным все равно будет тот факт, что это – Volkswagen, пусть даже собранный на заводе в Шанхае.