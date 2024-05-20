Единственный в своем роде Ford Model T, полностью укрытый ручным плетением

Ford Model T считается первым массовым серийным автомобилем. Он был продан тиражом более 15 миллионов единиц и сохранял звание самого продаваемого автомобиля в мире до 1972 года.

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Прошло почти 100 лет с тех пор, как с конвейера сошла последняя «Жестяная Лиззи», а Модель Т до сих пор можно увидеть на дорогах: тысячи экземпляров все еще работают и ездят благодаря их владельцам. Встречаются и уникальные экземпляры, например, вариант 1924 года выпуска с откидывающимся верхом, почти все элементы которого получили плетёное покрытие.

Не только кузовные детали, но и колёсные диски, а также запасные шины, были покрыты плетением. Интересно, что такая отделка появилась на автомобиле очень давно, практически с тех пор, когда Model T был ещё новым, и поэтому является неотъемлемой частью его истории.

Такая отделка появилась на автомобиле не случайно: похоже, что первоначальный владелец имел отношение к компании Lloyd Manufacturing Company. Она была основана в 1906 году Маршаллом Б. Ллойдом, человеком, который изобрел Lloyd Loom — процесс, используемый для создания плетеной мебели и детских колясок. Компания все еще жива и работает уже более 100 лет, сменив название на Lloyd Flanders.

Нынешнему владельцу не удалось узнать имя первого владельца и получить больше информации о его роли в Lloyd Manufacturing Company, но есть некоторые догадки. Он предполагает, что автомобиль мог быть покрыт плетением для рекламных целей. Просто фантастика, что он сохранился в таком прекрасном состоянии до наших дней.

Но это не единственная интересная вещь в этом Ford. Автомобиль принадлежит одной семье с 1934 года (это ровно 90 лет по состоянию на 2024 год), и во многом сохранила оригинальное состояние. Помимо модифицированной задней части с мини-кузовом в стиле пикапа, все остальные кузовные детали сохранились без изменений. Двигатель также оригинальный, хотя и был отремонтирован.