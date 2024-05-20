В продаже появился суперкар Ferrari в стиле McDonald's

Ferrari 296 GTB стал первым дорожным суперкаром итальянской марки с двигателем V6, поскольку ранее аналогичный силовой агрегат устанавливался только на формульные болиды, спортпрототипы и машины под маркой Dino. Модель является одной из самых востребованных в гамме бренда, так что на вторичном рынке есть немало предложений по продаже спорткаров, включая модели в необычном оформлении. Включая купе а-ля McDonald's, выставленное на продажу в немецком Баден-Вюртемберге.

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Этот Ferrari идеально подошёл бы сотруднику сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за своего необычного оформления. Автомобиль окрашен в алый цвет Rosso Corsa, который дополняют жёлтые элементы Giallo — фактически купе сделано в фирменных цветах McDonald's. Также машина имеет карбоновый декор, пакет Assetto Fiorano, а кроме того — углепластиковые колёсные диски.

Интерьер намного менее агрессивен, чем экстерьер. Большая часть салона обтянута чёрной кожей и чёрной алькантарой и отделана глянцевым карбоном. Спорткар оснащён красными гоночными ремнями безопасности и ковшеобразными сиденьями с углеродным волокном.

© SBX Cars

© SBX Cars

© SBX Cars

© SBX Cars

© SBX Cars

© SBX Cars

© SBX Cars

Пробег 296 GTB составляет всего 81 километр, так что покупку такой машины можно считать неплохим вариантом, если вас устраивает цветовое оформление. Технически продающаяся Ferrari 296 GTB идентична остальным экземплярам этой модели. Заднеприводное купе имеет 830-сильную силовую установку с 663-сильным 3,0-литровым турбомотором V6 и 167-сильным формульным электромотором MGU-K между ДВС и 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач.