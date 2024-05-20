МЧС России закупило китайские седаны взамен Toyota Camry

На улицах столицы замечены идентичные Chery Arrizo 8 в богатой комплектации Ultimate с цветографическими схемами, светодиодными синими балками и чёрными номерами с кодом 18 (закреплён за Министерством по чрезвычайным ситуациям). Судя по открытым данным, предыдущими носителями номеров 0047мм 18 и 0064мм 18 были четырёхцилиндровые Toyota Camry уходящей серии XV70.

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В России бизнес-седаны Chery Arrizo 8 продаются официально, но модель у нас не локализована. Цены стартуют с 2,8 миллиона рублей, но комплектация с турбомотором 1.6 (186 сил, 275 Нм), 18-дюймовыми легкосплавными дисками и панорамной крышей с люком потянет на 3,05 миллиона рублей без учёта акций и спецпредложений. На фото именно такой седан.

© Сергей Ильин

В каталоге Chery есть фирменный серый оттенок кузова, а оранжевые тормозные суппорты — единственно возможный вариант для нашего рынка. По иронии, цвет тормозных механизмов почти такой же, как у ливреи МЧС. Других китайских седанов на балансе МЧС пока не замечено; до ухода мировых автопроизводителей из России федеральная структура в основном закупала для офицеров Toyota Camry разных поколений.