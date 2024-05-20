В Иране отправят в отставку культовые Mercedes-Benz родом из 1950-х

Компания Iran Khodro Diesel запустила обратный отсчёт для семейства Kurzhauber (в переводе с немецкого — «короткий капот»). Речь идёт о среднетоннажных грузовиках, которые дебютировали в ФРГ в 1958 году под именем Mercedes-Benz L-Series. Конструкция оказалась удачной, и аналогичные машины прописались по всему миру: в Южной Америке, Африке и на Ближнем Востоке.

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Из-за ужесточения сертификационных требований Mercedes-Benz Kurzhauber снимут с производства в течение двух месяцев. В настоящий момент покупатели могут выбирать между самосвалами и шасси. Интересно, что исходная конструкция практически неизменна: под капотом древний дизель OM355A (280 сил, 1050 Нм) в связке с 6-ступенчатой «механикой» ZF.

Единственная доработка фирмы Iran Khodro Diesel с 1979 года — уменьшение габаритной высоты за счёт установки более короткоходных элементов подвески. Однако водителям такой апгрейд не понравился, и на новые грузовики зачастую ставят старые длинные рессоры. По компоновке салона, эргономике и кабине никаких изменений нет: в Иране выпускают технику, разработанную в 1950-е!

Иранские журналисты ожидают, что отставка Mercedes-Benz Kurzhauber вынудит Khodro Diesel занятся модернизацией, хотя сроки реализации проекта не называются. В условиях санкций обновление может затянуться: к примеру, работы над неофициальным рестайлингом Renault Logan первого поколения длятся больше года, а седан до сих пор не поступил в продажу.