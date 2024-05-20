Ателье Hennessey устроило гонку суперпикапа Ram TRX и Chevrolet Corvette C8

Компания Hennessey Performance, которая славится своими мощными автомобилями на базе моделей американских марок, устроила очередную дрэг-гонку двух моделей. В соперники стандартному Chevrolet Corvette C8 тюнеры из Техаса выбрали Dodge Ram TRX, оснащённый пакетом доработок собственной разработки и превращённый в 1200-сильный суперпикап Mammoth 1200 TRX, ставший одним из самых мощных автомобилей в портфолио компании.

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Пикап Dodge Ram TRX, доработанный тюнинг-ателье Hennessey Performance до состояния 1000-сильного Mammoth 1000 TRX, имеет под капотом 6,2-литровый наддувный V8 мощностью 1000 лошадиных сил и 1315 Нм крутящего момента.

Но версия Mammoth 1200 лишена внедорожного обвеса, оснащена 18-дюймовыми колёсами, двигатель переведён на топливо E85, а также имеет ряд дополнительных изменений, которые позволили получить ещё 200 лошадиных сил сверху.

Chevrolet Corvette Z06 оснащён атмосферным 5,5-литровым V8 с гоночными корнями, который выдаёт 670 лошадиных сил и 625 Нм. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а конкретный тестовый экземпляр ещё и имеет дополнительный обвес Z07 с углепластиковым декором, но это вряд ли помогает машине в гонке по прямой.