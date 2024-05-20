Ожидаемый в России BAIC BJ40: теперь внедорожная версия с дизелем

В Китае началось производство нового поколения рамной модели с мотором на «тяжёлом» топливе. Такой BAIC BJ40 доступен только в комплектации Blade Hero Edition с «грязевыми» шинами, увеличенным клиренсом, точками для крепления шноркеля, тягово-сцепным устройством и другими атрибутами серьёзного внедорожника. Цена — от 209 800 юаней (29,5 тысячи долларов).

© Motor.ru

В России новый BAIC BJ40 появится этой осенью (под именем BJ41), но версии для нашей страны не раскрыты. А пока у нас продаётся предыдущее поколение рамного внедорожника, причём дизельный двигатель у обоих BJ40 практически одинаковый! Речь идёт об агрегате 4F20TC рабочим объёмом 1968 кубических сантимтеров. Он выдаёт 163 лошадиные силы и 380-400 Нм крутящего момента.

Хотя «второй» BAIC BJ40 стал заметно технологичнее, обрёл современный салон и модные безрамочные двери, возможности на офф-роуде достойные. В исполнении Blade Hero Edition внедорожник способен преодолеть 800-миллиметровый брод, клиренс составляет 230 миллиметров, углы въезда/съезда равны 38/36 градусам соответственно. Сзади — неразрезной мост, штатно есть блокировка заднего дифференциала, жестко подключаемый полный привод и понижающая передача.

У китайских дилеров дизельные BAIC BJ40 второго поколения появятся до конца мая. Расширять гамму таких внедорожников вряд ли станут: всё-таки ставка сделана на бензиновый вариант с 2,0-литровым турбомотором (234 силы, 395 Нм). А на подходе гибридный BJ40: такая версия уже сертифицирована, но пока не встала на конвейер.