Как правильно пользоваться кондиционером в автомобиле и каких ошибок стоит избегать

Кондиционер понемногу перешел из разряда опций в категорию обязательных атрибутов современного автомобиля, но далеко не все обладатели машин с «простым» кондиционером и даже полностью автоматическим климат-контролем избавлены от ошибок и заблуждений. Накануне летнего сезона напоминаем, как правильно и эффективно использовать систему салонного микроклимата.

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Даже эксплуатируя автомобиль с кондиционером годами, многие автомобилисты пребывают в плену странных стереотипов, касающихся этой системы. Один из таких – убеждение, что во время городских непродолжительных поездок кондиционер малоэффективен, поскольку система якобы не успевает выйти на требуемый режим. Вероятно, это заблуждение связано с тем, что многие ассоциируют принцип работы кондиционера с принципом работы отопителя, где до прогрева охлаждающей жидкости тепла можно не ждать.

Однако исправный кондиционер начнет подавать холодный воздух в салон практически сразу, поэтому не нужно соотносить его включение с длительностью поездки. Можно разве что применить логику: если автомобиль перед поездкой стоял на солнце, и его салон раскалился, то в первые несколько минут поездки стоит опустить стекла, чтобы выпустить горячий воздух, после чего закрыть окна и включить систему кондиционирования.

Некоторые автомобилисты осознанно переплачивают за климат-контроль, который автоматически регулирует температуру в салоне и перераспределяет потоки подаваемого воздуха таким образом, чтобы независимо от влажности и забортной температуры стёкла не запотевали. Но при этом многие пользуются системой в ручном режиме, принудительно уменьшая скорость вентилятора или изменяя температуру и направление потоков. Дескать, в режиме AUTO климат «сильно шумит». Однако при таком сценарии теряется весь смысл автоматической системы, которая начинает работать как обычный кондиционер.

Да, на некоторое время после запуска двигателя автоматика действительно выводит вентилятор на повышенные обороты, пытаясь охладить (или нагреть) салон за максимально короткое время. И в этот момент ей просто не нужно мешать: как только система достигнет заданной температуры, она сама убавит обороты до нужного уровня, поддерживая выставленную температуру. Потоки при этом выставляются автоматикой так, чтобы избежать прямой подачи холодного воздуха на водителя или пассажиров. Ну а в крайнем случае боковые дефлекторы можно отвернуть от себя, а центральные закрыть совсем.

В жаркий летний день задача кондиционера – не только создать комфортную температуру, но и повысить безопасность: держать давление и пульс водителя в норме, ведь скорость реакции у «перегретого» водителя заметно ниже. Однако, стремясь к комфорту, не нужно забывать о логике и здоровье. Даже летом не стоит опускать салонную температуру ниже 22 градусов, а при забортной температуре свыше 30 градусов не допускать, чтобы разница между уличной и салонной температурой превышала 10 градусов, поскольку из-за больших перепадов водитель и пассажиры могут простудиться. Такая вероятность особенно велика, когда в охлаждённый салон садится человек, который провёл длительное время на жаре. Также стоит воздержаться от прямой подачи холодного воздуха в область головы, поскольку на выходе из дефлекторов его температура гораздо ниже той, что указана на экране климат-контроля.

Ещё одна «попутная» функция системы кондиционирования или климат-контроля – это фильтрация воздуха, поступающего в салон. Это полезно и для аллергиков, и не только для них, ведь фильтр отсеивает не только пыльцу, но и обычную пыль. А системы микроклимата в современных автомобилях могут быть оснащены датчиками качества воздуха для фильтрации пыли и запуска рециркуляции в автоматическом режиме. Но даже обычная система рециркуляции является эффективным заслоном от цветочной пыльцы или «грязного» выхлопа едущих впереди автомобилей. Ну а активированный уголь (при наличии в системе именно угольного фильтра) способен частично нейтрализовать запахи, а также обезвредить летучие вредные вещества.

Один из самых крепких стереотипов в отношении кондиционера приводит к тому, что некоторые водители не пользуются им даже в жару, аргументируя такое решение экономией топлива. Дескать, работающий кондиционер увеличивает потребление топлива едва ли не на треть, причем настолько же ухудшается разгонная динамика автомобиля.

В этом мнении, безусловно, есть доля правды: расход топлива с кондиционером повышается, а привод кондиционера действительно отбирает на себя некоторую долю мощности двигателя. Однако стоит учитывать, что современные поршневые компрессоры имеют более высокую эффективность, чем те, что применялись 20-30 лет назад, и в итоге на средний расход топлива нового автомобиля больше влияет манера езды водителя, чем включенный или выключенный кондиционер. А при мощности двигателя свыше 150-180 л.с. работающая климатическая установка не настолько сказывается на динамике машины, чтобы это можно было серьёзно ощутить. Кроме того, экономия топлива при выключенном кондиционере и настежь открытых окнах можно оказаться призрачной еще и потому, что аэродинамика автомобиля при этом ухудшается, и расход даже без кондиционера растет вместе с увеличением скорости. Да и продуть из открытого окна тоже может.

Многие автомобилисты, пользуясь обычным кондиционером с «ручными» настройками, лишь регулируют скорость вращения вентилятора и интенсивность охлаждения воздуха, оставляя поток воздуха направленным в одно и то же место (например, на стекло), либо направляют его в лицо, отворачивая и закрывая при этом другие дефлекторы. Лучше всего изменять направление потоков и регулировать его так, чтобы салон охлаждался равномерно. Для этого лучше всего направлять боковые дефлекторы в сторону окон, чтобы заодно снизить вероятность запотевания стекол.

Несмотря на то, что современная система климат-контроля работает в полностью автоматическом режиме, она требует регулярного обслуживания (например, при ежегодном плановом ТО). Оно включает замену фильтров, проверку герметичности, дозаправку или замену фреона и компрессорного масла, дезинфекцию испарителя и так далее. Идеальным временем для проведения такой профилактики будут весна или лето, так как после езды зимой или в дождь в системе может появиться грибок с сопутствующим неприятным запахом.

В зависимости от года выпуска автомобиля в его климатической установке может использоваться фреон (хладагент) нескольких типов. Это R12 (дифтордихлорметан), тетрафторэтан R134a, тетрафлоропропен R1234yf. Их нельзя смешивать, а также сложно взаимозаменить, поэтому в систему нужно заправлять именно тот тип хладагента, который был заправлен на заводе. Обычно под капотом можно найти информационную табличку (наклейку), на которой указан требуемый тип фреона.

Ещё один довольно эффективный способ очистки системы микроклимата – озонация с помощью специального оборудования. Также не рекомендуется ездить с неисправными элементами системы – например, с пробитым радиатором, неисправным осушителем или просто без хладагента, поскольку выход из строя одного компонента может привести к неисправности другого. А ремонт системы кондиционирования всегда стоит намного дороже, чем её плановое обслуживание или профилактика.

Кстати, в профилактику входит не только очистка и дозаправка самой системы кондиционирования, но и регулярная мойка радиаторов, особенно если в одном пакете вплотную друг к другу установлены радиаторы двигателя, кондиционера и чего-то еще (например, АКП).

Некоторые водители считают, что при отрицательной температуре кондиционер включать не нужно, а то и нельзя – и с приходом зимы отправляют кондиционер в простой. Но система кондиционирования способна удалять влагу из воздуха зимой не хуже, чем осенью, помогая избавиться от запотевания стёкол. А это влияет в том числе и на безопасность. Системы климат-контроля по этой причине постоянно включают кондиционер вне зависимости от сезона. Это особенно актуально в снежную погоду, когда влажность в салоне резко повышается из-за мокрой одежды или обуви, а также растаявшего на ковриках снега.