Российский Chery Tiggo 8 Pro Max обрел мотор 1.6 и сильно подешевел

Портал «Китайские автомобили» выяснил, что у модели появились две новые комплектации с передним приводом и двигателем 1.6. В представительстве Chery заменили ушедший Tiggo 8 Pro на более современную версию Max. Стартовая цена снизилась на 18 процентов до 3,2 миллиона рублей: и это без учёта временной «прямой скидки» 100 тысяч рублей, акций и спецпредложений.

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Ревизия российской линейки Chery началась полтора месяца назад: тогда из гаммы убрали три модели. Теперь «старший» Tiggo 8 Pro Max вернулся с базовыми версиями, знакомыми по Tiggo 8 Pro: у кроссовера впервые появилась связка 1.6 (186 сил, 275 Нм), «робота» и переднего привода. Также добавилась упрощенная комплектация Elite.

Сэкономить 250 тысяч рублей можно, отказавшись от противотуманных фар, электропривода и памяти зеркал, панорамной крыши, порогов с подсветкой, системы мониторинга «слепых» зон и бесконтактного открывания багажника. Также у базовых Chery Tiggo 8 Pro Max не будет беспроводной зарядки для гаджетов, вентиляции передних кресел, электрорегулировок поясничного упора, навигации с голосовым управлением, дефлекторов обдува на втором и третьем ряду сидений.

«Средняя» комплектация Dreamline FWD отказа от опций не предполагает: не переплачивать 450 тысяч рублей можно, согласившись на передний привод и двигатель 1.6 вместо полного привода и двигателя 2.0. После пертурбаций цены на российские Tiggo 8 Pro Max варьируются в диапазоне от 3,2 до 4,15 миллиона рублей без учёта скидок.