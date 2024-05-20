Как купить автомобиль, чтобы его потом не отняли: четыре совета экспертов

Высокие цены на новые автомобили все чаще заставляют покупателей искать варианты подешевле. Этим пользуются мошенники, причем чаще всего они действуют по старым и хорошо всем известным схемам. Как не лишиться денег и не дать себя обмануть — в материале NEWS.ru.

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Не все автосалоны одинаковы

По данным агентства «Автостат», по итогам 2023 года средневзвешенные цены на автомобили в России составили 2,96 млн рублей. В 2021 году речь шла «всего» о 1,99 млн рублей. Одновременно с этим на рынке есть другие проблемы: массовый уход привычных автомобильных марок, санкции со стороны США, Евросоюза и других стран, а также активизация поставок машин по серым схемам. В результате у покупателей значительно возросли риски попасть на уловку мошенников.

Причем это касается не только вторичного рынка, но и первичного. По словам экспертов, до 2022 года почти все новые автомобили продавались в России через официальных дилеров, которые контролировались производителями.

Покупатели успели за последние 10–15 лет расслабиться.

«Иногда люди видят красивый автосалон, яркие вывески и полагают, что приобретают автомобиль у официального дилера. Но не каждый автосалон имеет статус официального. И не в каждом продаются официально импортируемые автомобили. Более того, иногда даже официальные дилеры продают машины, ввезенные в страну серым образом, бывает и такое», — рассказал NEWS.ru эксперт ИЦ НТИ «Автонет» Московского политехнического университета Юрий Урюков.

Совет 1. Покупая новую машину, обращайте внимание на статус дилера (это можно проверить на сайте производителя). Автомобиль должен быть поставлен в Россию официальным путем.

Обман с утильсбором

Причина, почему покупатели выбирают «неофициальные» машины, понятна. Иногда среднеразмерный кроссовер, ввезенный по серой схеме, стоит на 500 тысяч рублей или даже на 1 млн рублей дешевле, чем такой же, но поставленный официальными дилерами. Однако покупателям всегда нужно помнить о рисках. И это не только отсутствие гарантии или нерусифицированное меню мультимедийной системы.

«Основная проблема заключается в том, что по прошествии определенного времени люди могут узнать, что они должны вносить дополнительные платежи в налоговые или таможенные органы. Такие суммы могут быть существенными. Это особенно актуально для автомобилей, которые были ввезены во второй половине 2023 года», — рассказал NEWS.ru автомобильный юрист Лев Воропаев.

По его словам. «машины часто ввозили хитрыми способами, говорили, что для себя, потом выяснялось, что это не так».

«Затем становится известно, что утилизационный сбор уплачен не в полном объеме и так далее. Все это выясняется задним числом. У нас немного инертные органы, которые осуществляют эти сборы, в частности таможня. И порой она лишь по прошествии года-двух начинает составлять претензии и исковые заявления», — отметил он.

При покупке машины, которая была доставлена в РФ неофициальным путем, главная задача — проверить, все ли были уплачены пошлины и сборы. Бояться автомобилей, которые были ввезены в страну до 1 апреля 2024 года через государства Евразийского экономического союза и имели заниженную таможенную стоимость, не стоит.

«Если таможенный сбор платился в странах ЕАЭС, таких как Казахстан и Киргизия, то у собственника не будет проблем, так как данный автомобиль прошел таможенную очистку на территории другого государства, доначислить таможня России уже ничего не сможет. Такую машину можно покупать, она достаточно безопасна», — пояснил Антон Ганжа, руководитель автомобильной экосистемы Pango Cars.

По его словам, если автомобиль растаможивали в РФ и в чеке указана заниженная рыночная стоимость, то это чревато финансовыми проблемами, потому что российская таможня, проанализировав со временем и настроив все эти механизмы, может доначислить пошлину.

По этой причине эксперты советуют очень внимательно проверять документы у машин, которые ввезены по параллельному импорту.

«Неспециалисту разобраться в этих бумажках сложно, поэтому я бы посоветовал не рисковать. Если уж решили брать „неофициальную“ машину, то обратитесь к специалистам. Сейчас есть компании, которые оказывают такие услуги. Пусть они проверят документы, скажут, все ли бумаги получены и все ли правильно оформлено, все ли платежи проведены», — отметил автоэксперт Дмитрий Гайдукевич.

Совет 2. Перед покупкой нужно проверить, были ли правильно уплачены все сборы и получены все документы на ввезенный в страну автомобиль. Лучше обратиться за помощью к юристам.

Самая популярная схема мошенничества

Если мошенничество с поставками «параллельных» машин — относительно новая история для российского авторынка, то так называемые недобросовестные автосалоны известны правоохранительным органам давно.

«Это она из самых популярных схем обмана. Вы приходите в салон по объявлению, в котором сказано, что продается машина по очень хорошей цене, которой нет на рынке. Вроде бы все в порядке. Вдруг вам начинают рассказывать, что машины сейчас нет и ее надо подождать. При этом документы оформляют исключительно долго. В конце концов вам дают на подпись большой договор, причем делают все, чтобы вы подписали его не глядя», — рассказал Воропаев.

По его словам, в итоге клиент покупает машину по цене в два-три раза выше первоначальной. Ему навязывают какие-то консультации, допоборудование, дорогущие кредиты и страховки, добавил Воропаев.

По словам эксперта, так обманывают покупателей уже много лет. Все говорят об этой схеме, но доверчивых клиентов меньше не становится.

«К сожалению, пострадавшие люди с завидной регулярностью звонят и спрашивают, что делать. Эти салоны как грибы. Один срезали, а через какое-то время появились еще два на этом месте. Эта схема одна из самых популярных на просторах нашей необъятной родины», — добавил автоюрист.

По мнению эксперта, одним из главных признаков того, что клиента хотят обмануть, является создание нервозной обстановки в момент подписания договора.

«Если вам сразу не предоставляют автомобиль и его оформление идет дольше полутора-двух часов, то нужно разворачиваться и уходить. Если вам не дают внимательно прочитать договор, надо вставать, разворачиваться и уходить. Любое затягивание, рассказы про то, что машины нет и ее привезут через несколько часов, указывают на то, что вас пытаются обмануть. Конечно, смотрите на цену. Если она сильно ниже рынка, это громкий звоночек», — рассказал Воропаев.

Совет 3. Всегда внимательно читайте договор на покупку автомобиля. Он не может состоять из 40 страниц, написанных мелким шрифтом. Такие документы обычно составляют мошенники. Если вам не дают прочитать договор, постоянно отвлекают и затягивают со сделкой, с большой долей вероятности можно сказать, что вас хотят обмануть.

Покупка автомобиля под заказ

Если смотреть на доски объявлений, то можно найти большое число машин, которые обещают привести в самое ближайшее время. Однако все опрошенные NEWS.ru эксперты заявили, что подобная схема покупки несет в себе много рисков.

«Перегонщики в подавляющем большинстве случаев не будут распоряжаться своими операционными средствами. Это означает, что сначала вы должны перевести им всю стоимость машины. Тут и скрыты риски. Если вы обратились к добропорядочному партнеру, то он привезет автомобиль — и все будут довольны. Но если это мошенник, то он может скрыться или привезти в итоге не то, что вы хотели», — пояснил автомобильный эксперт Петр Баканов.

По его словам, нужно заказывать автомобиль исключительно через компании, которые работают уже несколько лет, давно ведут социальные сети и дорожат своей репутацией.

«Такие фирмы берут небольшую предоплату, это нормально. Но при этом нужно помнить, что, покупая машину в Японии, вы должны платить за нее не перегонщику и не наличными. Оплачивать аукционную стоимость авто и расходы по Японии нужно напрямую в Стране восходящего солнца по выставленному инвойсу в иенах или долларах. Кроме того, если не удалось купить машину на аукционе, в договоре должно быть прописано, что предоплата возвращается», — пояснил Баканов.

Также можно привезти машину из-за границы самостоятельно. Но если у покупателя нет опыта, он рискует попасть в неприятную ситуацию.

«Можно привезти автомобиль из стран Евразийского союза, но тут будет сложная ситуация, потому что в России после 1 апреля изменили условия растаможки машин и уплаты утилизационного сбора. Если доставить автомобиль по параллельному импорту не из стран ЕАЭС, а, например, непосредственно из КНР через Белоруссию, то важно иметь очень надежного поставщика в лице китайцев или граждан других государств, откуда будет привезена машина, поскольку большое количество сложностей возникает с оплатой, логистикой и прочим», — пояснил Ганжа.

При этом он подчеркнул, что никто не предоставляет гарантий. Кроме того, лишь небольшое число поставщиков везут автомобиль по частичной предоплате.