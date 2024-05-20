Новые фото и характеристики кроссовера Changan CS75 Plus

Китайская марка поделилась снимками модели, и одновременно в открытой базе Минпромторга появились основные характеристики и габаритные размеры. «Третий» Changan CS75 Plus с внутризаводским кодом С928 отличится дизайном в стиле линейки Uni и абсолютно новым кузовом, сохранив проверенную 1,5-литровую «турбочетвёрку» BlueCore в варианте форсировки на 188 лошадиных сил.

© Motor.ru

Changan CS75 Plus образца 2024 года выделяется растянутой на девять сантиметров (до 2800 мм) колёсной базой. Длина выросла на семь сантиметров (до 4770 мм), ширина стала больше на 4,5 сантиметра (1910 мм), а вот высоту уменьшили на полтора сантиметра (до 1695 мм). Пропорции поменялись, а главные маркеры новинки — «потайные» дверные ручки и светодиодные полосы со светящимися логотипами.

© Changan

© Changan

© Changan

© Changan

Пока сертифицированы две версии с 1,5-литровыми турбомоторами, хотя разница невелика: базовый вариант разовьёт 188 лошадиных сил, опциональный — 192 лошадиные силы. Пока нет данных о 2,0-литровом турбомоторе, полноприводных версиях и гибридах, хотя со временем такие модификации наверняка появятся. Заявлены колёса диаметром от 18 до 20 дюймов, а достоинством новинки станут неплохие углы въезда/съезда (20/25 градусов соответственно).

В России сейчас продаётся Changan CS75 Plus второго поколения в варианте 2019 года, а вот в Китае в строю даже первое поколение кроссовера, а актуальный вариант успел пережить два рестайлинга! Совокупные продажи модели по итогам 2023 года — без малого 250 тысяч штук, так что для Changan кроссовер очень важен. Премьера преемника состоится во втором полугодии.