Раскрыт новый кроссовер Voyah Zhiyin

В открытой базе Минпромторга КНР появились фотографии среднеразмерной модели, которая займёт нишу под Voyah Free. Пока кроссовер сертифицирован в виде электромобиля с одним или двумя двигателями, задним или полным приводом, однако в будущем могут появиться гибридные версии. Судя по шпионским снимкам, архитектура передней панели нового Zhiyin похожа на предыдущие Voyah.

© Motor.ru

Длина/ширина/высота Voyah Zhiyin равны соответственно 4725/1900/1636 миллиметрам, колёсная база — 2900 миллиметров. Таким образом, новинка на восемь сантиметров короче знакомого россиянам Voyah Free и уступает шесть сантиметров по расстоянию между осями. Дизайнеры премиум-бренда Dongfeng явно вдохновлялись актуальными Lincoln.

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

Базовый кроссовер получит 292-сильный электродвигатель, опционально предложат моноприводную версию с 313-сильным мотором сзади. Полноприводный вариант получит пару 218-сильных электромоторов. Ёмкость тяговой батареи CATL пока не известна, но можно рассчитывать как минимум на два варианта. Премьера Voyah Zhiyin может состояться до конца лета.

На экспортных рынках новый кроссовер наверняка получит новое название, ведь, к примеру, седан Voyah Zhuiguang добрался до России под именем Passion. Поскольку сейчас в нашей стране предложена вся гамма Voyah, официальные поставки «младшей» модели наверняка станут вопросом времени.