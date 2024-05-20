Автомеханик объяснил, почему опасно покупать контрактный мотор

Директор по сервису и запчастям АГ "Авилон" Алексей Шпикалов рассказал "Российской газете", что покупка контрактного мотора может быть рискованной по ряду причин.

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"Во-первых, некоторые поставщики услуг по замене двигателей могут манипулировать пробегом или состоянием двигателя, чтобы он выглядел более привлекательно. Впоследствии мотор с повреждениями и дефектами может серьёзно навредить состоянию машины. Во-вторых, двигатели на замену нередко продаются без гарантии, а это означает, что в случае поломки или неисправности вы будете нести ответственность за стоимость ремонта самостоятельно. В-третьих, можно столкнуться с проблемой совместимости: важно убедиться, что новый двигатель совместим с автомобилем. Таким образом, среди признаков рискованной замены двигателя можно отметить отсутствие или ограниченную гарантию на двигатель, очевидные повреждения или износ, мотор от автомобиля, попавшего в ДТП и пр. Если вы планируете установку контрактного двигателя, то крайне важно учитывать риски, приобретать только у надежных поставщиков и устанавливать в квалифицированных сервисах.

Специалисты смогут убедиться, что силовой агрегат находится в хорошем состоянии и совместим с вашим автомобилем", - отметил специалист.

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