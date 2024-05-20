Эксперт рассказал, что купить за 2 млн рублей с высоким клиренсом

Журнал "За рулём" составил подборку автомобилей с большим дорожным просветом, которые можно купить в пределах 2 млн рублей.

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Самый очевидный выбор как с точки зрения цены, так и с точки зрения дальнейшего обслуживания - Lada Vesta SW Cross. Однако эксперты советуют покупать машины конца 2021-начала 2022 года - те, на которых не сказалась ситуация с импортозамещением, от которого качество авто несколько упало. Лучше приобретать универсалы с вазовскими мотором 1.6 литра в паре с МКП или с рено-ниссановскими H4K/HR16 и вариатором Jatco.

В указанный бюджет также вписывается "очень надежный" Volvo XC70 2014 года выпуска, который в основном представлен с турбодизелем 2.4 литра. У него чаще всего летят натяжные ролики, поэтому при осмотре нужно прислушиваться к работе мотора. В паре - 6-ступенчатый автомат Aisin, в приводе - муфта Haldex. Рекомендуется менять обслуживающие жидкости в этих узлах раз в 60 тысяч км.

Этих же годов можно найти Subaru Outback BR. На выбор предлагаются два бензиновых двигателя объемом 2.5 (168 л.с.) и 3.6 (248 л.с.) литра, которые чувствительны к качеству топлива. Также слабым местом считается система охлаждения, которая быстро забивается. Вариатор Lineartronic и система полного привода надёжны, а вот рулевая рейка может сдаться уже после 50 тысяч км.

Чуть помоложе - 2016-2017 годов - можно купить Skoda Octavia Scout. Выбора в случае с этим универсалом нет: турбомотор 1.8 литра выдаёт 180 л.с., работает в паре с хорошо знакомым роботом DSG, у которого в основном проблем не наблюдается, но эксперты рекомендуют внимательно протестировать его на наличие толчков при переключениях. К 220-240 тысячам км может потребоваться замена цепи ГРМ.

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