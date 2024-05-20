Россияне продолжают пересаживаться на Lamborghini и Bentley

В апреле россияне приобрели 67 новых автомобилей класса люкс, что на 31 процент больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщает «Автостат». Первое место по количеству реализованных машин разделили Lamborghini и Bentley, причем ни та, ни другая марка официально не поставляет свои модели на российский рынок. Более того, на них, как и на другие предметы роскоши, распространяется запрет на ввоз в Россию.

За прошлый месяц россияне купили по 22 экземпляра Bentley и Lamborghini, а замкнул тройку лидеров Rolls-Royce с результатом 16 проданных автомобилей. «Автостат» отмечает, что на долю трех этих брендов приходится 90 процентов всех реализованных машин класса люкс. Если же говорить о моделях, то в России особой популярностью пользуются роскошные кроссоверы: Lamborghini Urus (12 проданных штук), Bentley Bentayga (12 штук) и Rolls-Royce Cullinan (восемь штук).

Всего с начала года в России было продано 192 люксовых автомобиля, что на 41 процент больше, чем удалось продать с января по апрель 2023 года.

Рост демонстрирует и авторынок в целом. В апреле в России было продано 137 047 новых легковых автомобилей: это на 81,2 процента больше, чем в апреле 2023 года, но на 6,5 процента меньше, чем в марте 2024-го. Если же говорить о продажах за первые четыре месяца 2024 года, то они составили 467 739 штук. Это на 89,4 процента больше, чем в январе–апреле 2023-го.

Названа стоимость нового российского электрокара «Атом»

Согласно прогнозу, за первую половину 2024 года объем российского авторынка достигнет 700 тысяч новых легковушек, хотя изначально предполагалось, что удасться продать только полмиллиона машин. А по итогам всего года будет реализовано около 1,4-1,5 миллиона автомобилей. При этом эксперты и участники рынка полагают, что в ближайшие месяцы прекратится рост объемов продаж премиальных европейских и японских марок.