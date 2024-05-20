Эксперты назвали топ-10 китайских марок по запросам в интернете

Аналитики агентства Pro-Vision изучили данные запросов "Яндекса" за полгода по 10 самым популярным маркам на российском авторынке. Как уточняют "Известия", чаще всего жители России искали информацию о бренде Geely: в поисковике нашлось 5,28 млн запросов. На втором месте - Haval (4 млн запросов), на третьем - Chery (2,99 млн).

© Geely

Также в топ-10 самых популярных по поискам в интернете китайских брендов вошли Changan (2,02 млн), JAC (1,67 млн), Exeed (1,15 млн), FAW (1,09 млн) и Jetour (1,03 млн). Информацию о брендах Omoda и Tank искали гораздо реже - было зафиксировано 855,5 тысячи и 256 тысяч запросом соответственно.

По данным экспертов агентства, в соцсетях самыми популярными брендами оказались Chery, Geely и Haval. Сообщения с их упоминанием чаще лайкали, комментировали и репостили. При этом количество позитивных комментариев превышает долю негатива.

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