Японский кроссовер Suzuki Vitara уступает китайскому Haval Jolion

Популярный среди россиян японский кроссовер Suzuki Vitara уступает похожему китайскому Haval Jolion по целому ряду параметров. Это выяснили автоэксперты журнала «За рулем», которые провели сравнительный анализ двух автомобилей.

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Издание напомнило, что в прошлом году Haval Jolion стал самой популярной иномаркой среди россиян. В начале 2024-го разработчики выпустили обновленную версию. Почти так же востребован на отечественном рынке и японский кроссовер Suzuki Vitara, который известен своей надежностью.

В ходе тестов автоэксперты выяснили, что Jolion тяжело переживает бездорожье, выдержать он может только короткую поездку. В то же время Suzuki Vitara оказался более маневренным и достойно смог прокатиться по снежному покрову. Но несмотря на это, «японцу» не удалось составить полноценную конкуренцию китайскому конкуренту. По словам специалистов, испытания показали, что у Suzuki Vitara слабая шумоизоляция, также есть проблемы с плавностью хода и теснотой внутри салона. В сравнении с ним Haval Jolion оказался гораздо более комфортабельным. В частности, у него хорошая шумоизоляция, удобный дизайн салона, в управлении он также надежен и прост.

До этого были названы пять главных недостатков китайских автомобилей. Одной из самых распространенных проблем с китайскими машинами эксперты назвали сбои в электронных системах, которые, как правило, возникают в осенне-зимний период из-за низких температур. Больше всего подобных претензий возникало к автомобилям марки Dongfeng. В то же время владельцы JAC часто сталкивались с поломками антиблокировочной системы ABS. Проблемы, как правило, возникали у моделей, недавно прибывших на территорию РФ.

А вот коробки передач чаще всего ломались у машин JAC и Kaiyi. У них выходят из строя вариаторы. Также во многих машинах Changan при длительном нахождении в пробке «робот» выдает ошибку перегрева или уходит в аварийный режим. Неприятности с узлами двигателя, по словам специалистов, характерны для автомобилей Chery Tiggo. При этом, если затянуть с решением проблемы, то это может привести к необходимости капитального ремонта двигателя.