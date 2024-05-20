В ГИБДД рассказали, как можно лишиться прав за обгон патрульной машины

ПДД не запрещают обгонять машину ДПС, если в это время не нарушаются правила. Патрульный автомобиль часто едет неспешно, собирая за собой «хвост» из других автомобилей. Нервное напряжение и желание ехать по трассе быстрее часто вынуждает автомобилистов обгонять сотрудников ДПС. Представитель ГИБДД предупредил, что за такой манёвр можно не только получить штраф в размере 5 тыс. рублей, но и лишиться водительских прав на 1,5 года.

Обгонять патрульный автомобиль, которые едет без включённых мигалок, можно со строгим соблюдением ПДД. Сотрудники мгновенно составят протокол о нарушении, если машина наедет на сплошную линию или превысит допустимую скорость.

За превышение скорости до 19 км/ч штрафы не выписывают. В полицейской машине, наверняка, установлена видеокамера. Если патруль едет со скоростью 70 км/ч в зоне с ограничением 60 км/ч, а при обгоне водитель разгоняется до 85 км/ч, то камера сразу же зафиксирует нарушение. Штраф составит 500 рублей.

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Если же полицейский автомобиль едет с включёнными мигалкой и сиреной, то обгонять его запрещено. В пункте 3.2 ПДД: «Запрещается обгонять транспортное средство, имеющее специальные цветографические схемы с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом». За нарушение водителю грозит либо штраф в размере 5 тыс., либо лишение водительских прав на срок до полутора лет.

Если во время обгона патрульного автомобиля сотрудники ДПС заметят, что в обгоняющей машине, не работает стоп-сигнал, это обернётся не только штрафом в 500 рублей, но и предписанием устранить неисправность в течение 10 дней, а также придётся пройти внеочередной техосмотр. К тому же, нечитаемый из-за грязи номерной знак или перегоревшая лампочка в его подсветке тоже могут стать причиной штрафа.