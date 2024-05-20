В продаже появился 17-летний Bugatti Veyron за 185 000 000 рублей

Творение инженеров Bugatti оснащено могучим 8-литровым мотором W16 отдачей 1001 л.с., к которому «прилагается» 7-ступенчатый «робот». До 100 км/ч такой автомобиль разгоняется всего за 2,5 секунды. За время выпуска модели было выпущено 300 таких машин, так что потенциальный покупатель получит подлинную автомобильную редкость.

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Автомобиль эффектного бордового цвета продаётся через платформу «Авито Авто». При этом, как сообщает выписка из базы данных «Автотека», нынешний владелец ранее уже выставлял аналогичное объявление (в документах указан только один владелец, так что это всего лишь вторая попытка пристроить редкую машину, а не перепрYfодажа).

Напомним, что «Вейроны» выпускались до 2015 года, а всего было продано 450 автомобилей — 300 купе и 150 родстеров. В 2005 году, когда только стартовало серийное производство гиперкара, первые экземпляры продавались по одному миллиону евро за штуку. Модель долгое время удерживала статус самой быстрой из серийных легковушек.

Между тем, в России названы самые популярные подержанные автомобили. В топе по-прежнему отечественные, японские и корейские модели. Но самой востребованной машиной на вторичной рынке оказалась Lada, выпуск которой свернули ещё весной 2012 года.