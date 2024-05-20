Этот Mazda RX-7 променял своё японское сердце ради демона скорости

Этот доработанный Mazda RX-7 — не такой, как все другие. Все его модификации служат одной задаче — скорости. Для этого он даже променял свой роторный мотор на V8, вырванный прямо из Chevrolet Camaro.

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Уникальный RX-7 принадлежит Брэндону Берри. Родом из западного Техаса, он признается, что «на протяжении всей жизни одержим» максимальной скоростью. Движимый этой страстью, он приступил к проекту по оптимизации своей машины для достижения максимальной скорости с целью принять участие в Техасской миле.

Отличительной особенностью кастомного обвеса являются закрытые колеса, придающие RX-7 вид автомобиля для установления рекордов скорости. И передние, и задние крылья были расширены и получили специальные кожухи, закрывающие колеса и улучшающие аэродинамику.

Японское купе также получило новый передним бампер, позаимствованный у Lamborghini Murcielago, но с закрытыми воздухозаборниками для уменьшения лобового сопротивления. Наряду с вентилируемым капотом были добавлены специальные фары, заменившие поднимающиеся фары оригинального RX-7. Дополнительные модификации включают расширенные пороги, новые зеркала заднего вида и спойлер, создающий эффект удлинённой задней части.

За основу взяли обычный Mazda RX-7 (FC) 1987 года выпуска. Оригинальный 1,3-литровый двухроторный двигатель 13B был заменен значительно более крупным 5,7-литровым двигателем LS1 V8, полученным от Chevrolet Camaro 2001 года выпуска .

Новый мотор получил модернизированные головки цилиндров и специальный распределительный вал, что привело к увеличению мощности примерно до 400 л.с. (298 кВт). Это значительный скачок по сравнению со стандартным двигателем, который производил 146 л.с. (109 кВт). Как и в Camaro, двигатель V8 работает в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач Borg-Warner T56, передающей мощность на заднюю ось.

Брэндон говорит, что ему еще предстоит проверить максимальную скорость модифицированного Mazda RX-7, но можно с уверенностью сказать, что он будет быстрее серийного экземпляра.