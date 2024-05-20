Редчайший 22-летний Chevrolet Corvette почти без пробега продают за 3,6 млн

Автомобиль за 22 года проехал всего лишь 1358 километров, владелец оценил его в 40 тысяч долларов (около 3,6 миллиона рублей). Объявление о продаже спорткара появилось в сообществе Low Miles No Miles в одной из социальных сетей. Продавец утверждает, что автомобиль эксплуатировали лишь в первую неделю после покупки, после чего машину поставили в гараж, где она провела следующие два десятилетия.

© Motor.ru

В течение 22 лет машину бережно хранили в гаражных условиях, контролируя микроклимат в помещении. При этом спорткар никогда не мыли, а лишь периодически заводили мотор. Продавец сообщил, что представленный автомобиль стал одним из трех Corvette, которые в 2002 году получили синий оттенок кузова Electron Blue. Салон спорткара выполнен из красно-черной кожи.

© Low Miles No Miles

© Low Miles No Miles

© Low Miles No Miles

© Low Miles No Miles

© Low Miles No Miles

Пятое поколение Corvette C5 выпускали с 1997 по 2004 год. Спорткар оборудовали 5,7-литровым бензиновым V8, отдача которого составляла 345 лошадиных сил. Стоимость нового купе два десятилетия назад составляла около 47 000 долларов. Сегодня же продавец готов расстаться с редким купе за 40 000 долларов (примерно 3,6 миллиона рублей).

В середине мая на продажу выставили очень редкий Chevrolet Corvette C5-R GT1. Гоночное купе было запасной моделью американской команды.