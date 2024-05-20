Эксперт объяснил, как выбрать Land Rover Discovery за 2 млн рублей

Эксперт журнала "За рулем" Александр Виноградов объяснил, как выбрать хороший Land Rover Discovery за 2 млн рублей.

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По словам специалиста, за такие деньги можно рассмотреть машину четвертого поколения 2012-2013 годов выпуска.

Если не было ремонта после ДТП, то ждать коррозии не стоит. Чего не скажешь о каркасе опциональных подножек. Задние сайлент-блоки и шаровые опоры выдерживают 160-180 тысяч км, отмечает специалист.

У трехлитрового турбодизеля есть минус - проворот вкладышей с поломкой коленвала, который случался после 150 тысяч км. При этом в большинстве случаев машины указанного возраста уже скорее всего ремонтировали. Так что о проблеме можно не беспокоиться.

Что касается коробки, то 8-ступенчатый автомат ZF при регулярной замене масла особо не досаждает.

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Ранее эксперт рассказал о четырех достойных внедорожниках за 2 млн рублей. Кроме Land Rover Discovery также рекомендуется присмотреться к Toyota Land Crusier 100, Mitsubishi Pajero Sport и Kia Mohave.