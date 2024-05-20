Разбираемся, в чем флагманский пикап JAC T9 обскакал младшего брата T8 Pro

Корреспондент "Российской газеты" провел два дня в компании нового большого и мощного пикапа JAC T9. Все впечатления - в нашем обзоре.

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На презентации рамного пикапа JAC T9 под Санкт-Петербургом я оказался за одним столом с руководителем российского офиса JAC Хэ Синьчэном, с которым обсудил перспективы этой важной новинки на российском рынке.

Как выяснилось, в компании делают ставку на то, что рынок пикапов в России растет, и флагманский "рамник" в этом смысле должен стать, своего рода, выставкой достижений марки, усиливающейся в России. Кстати, в линейке марки на сегодня есть еще два соразмерных пикапа - T8 и T8 Pro, которым теперь уготована роль младших моделей.

Еще одним, пусть и не прямым конкурентом, является - Sollers ST6, обрусевшая версия пикапа JAC T6, выпускающаяся на заводе во Владивостоке. Причем последний, если постараться, также можно отыскать у дилеров JAC. Как бы то ни было, генеральный директор "Джак рус" не опасается внутренней конкуренции, поскольку все эти "рамники" разведены по цене и оснащению.

Практичность плюс дизайн

По словам Хэ Синьчэна, дизайнеры использовали в T9 элементы, типичные для кроссоверов. При этом T9 - это не только лишь утилитарный инструмент для фермеров и бизнесменов. Обводы светодиодной оптики, жаберные прорези воздуховодов на передних крыльях, расширители колесных арок, 18-дюймовые легкосплавные диски с замысловатым геометрическим рисунком спиц и пухлая трубчатая дуга безопасности формируют крепко сбитый и, можно даже сказать, пижонский образ - прицел на молодую и активную аудиторию клиентов четко обозначен.

Утилитарная составляющая также сильна. К примеру, боковые подножки достаточно широки. Пол и стенки грузовой площадки защищены ударопрочным покрытием Raptor. Двойная ступенька на заднем бампере - небанальное и практичное решение - облегчает доступ к грузовой площадке, а откидной борт платформы с габаритами 1520х1590х470 мм выдержит как минимум 200 кг. Кстати, в закрома флагманского пикапа войдет 1 европоддон, если борт поднят, и два, когда створка откинута. При этом T9 готов может увезти 750 кг груза.

Посетовать можно разве что на дефицит некоторых утилитарных опций. Например, компания лишь собирается включить в список лицензионного оснащения фаркоп (по словам представителей марки, это будет сделано с недели на неделю). Надстройки (шторки и кунги) должны будут предложить дилеры, готовых решений пока не предлагается. Еще один слабый момент - неполный "зимний пакет". Впрочем, и он будет усилен в ближайшее время. Пока у T9 подогреваются внешние зеркала, заднее стекло и передние сиденья, но в ближайшие месяцы должны будут появиться как минимум подогрев руля и зоны покоя стеклоочистителей.

Внутри "кроссовера"

На мой вопрос, почему JAC не предлагает свой пикап также и с однорядной кабиной, Хэ Синьчэн дает лаконичный ответ: "это не нужно целевой группе". И действительно, оказавшись в полноразмерной - двойной - кабине T9, понимаешь, что по уровню отделки и оснащения этот грузовичок даст фору бюджетным кроссоверам. Передняя панель и элементы обивки, с которыми соприкасаешься наиболее часто, отделаны мягкими полимерами, карты дверей украшены экокожей, простроченной ромбиком, а модный мультируль с подрезанным нижним сектором обшит приятной на ощупь кожей.

Ну и, конечно, под стать флагману - вертикально ориентированный 10,4-дюймовый центральный тачскрин а-ля Tesla. Экран неплохо защищен от бликов, и если приспособиться к алгоритму управления (свайпы вниз и вбок экрана), можно достаточно оперативно добраться до нужного пункта меню.

Кстати, мультимедиа поддерживает подключение гаджетов через шнур по протоколам как Apple CarPlay, так и Android Auto. Комплимента заслуживает также и работа системы кругового обзора. Например, когда пикап устремлялся вниз или вверх по крутым склонам полигона "Игора-драйв" под Санкт-Петербургом, система автоматически выводила на экран нужный ракурс, снимая страхи перед высотой и радикальными изгибами рельефа.

А вот к исполнению приборной панели можно придраться. С одной стороны, здесь крупно выводятся данные скоростного режима, что замечательно. Однако экран нещадно бликует в определенные часы светового дня, и даже наклон стекла приборного щитка не решает проблему. Скорость считываешь, но светотени на "приборке" отвлекают от дороги.

Ну и, как это часто бывает, китайской компании следует довести до ума перевод некоторых информационных сообщений на приборной панели. К примеру, там фигурирует надпись "Остаток пробегов", когда включаешь заднеприводный режим шайбой на центральном тоннеле, "приборка" выдает надпись "Перешел на двускоростной режим", а если качнуть модный селектор к положению Drive или Reverse, не выжав клавишу в торце рукоятки, на экране высветится надпись "Замок нужно разблокировать".

Кресла флагманского пикапа - однозначно его сильная сторона. Передние сиденья, во-первых, имеют длинные подушки и выраженную боковую поддержку. Во-вторых, здесь в меру мягкий и при этом упругий наполнитель. Сидеть по меркам пикапов очень удобно, а если машина движется по разбитой дороге, то кресла в буквальном смысле участвуют в демпфировании, сглаживая тряску. Жаль лишь, что разработчики сэкономили на функционале электрорегулировок. Он есть в обоих креслах (шесть позиций у водительского и четыре у пассажирского), но в обоих случаях подушку нельзя отрегулировать по углу наклона. Руль, кстати, тоже регулируется лишь в одной плоскости - на настройку по вылету поскупились.

Диван преподносит еще один приятный сюрприз. Хотя сидишь достаточно высоко из-за рамной конструкции кузова, места для ног - в избытке, их можно даже вытянуть вперед - пространства достаточно. На задний ряд выведены регулируемые воздуховоды климатической системы, из спинки дивана откидывается широкий подлокотник, а в консоли предусмотрено два силовых разъема форматов Type-A и Тype-С.

"Автомат" для комфорта

Связка 2-литрового 224-сильного мотора и 8-диапазонного "автомата" позволяет перемещаться в достаточно бодром темпе, особенно если тумблером на центральном тоннеле активирован режим "Спорт" (есть также "Эко", "Стандарт" и "Снег"). Оно и понятно. Бензиновый агрегат работает в формате хорошего турбодизеля. 90% пиковой тяги доступны уже с 1300 об/мин. Как следствие, проблем не возникает ни с активными ускорениями в городе, ни с обгонами фур на трассе. Расход топлива в смешанном цикле в моем случае оказался на уровне 13,8 л/100 км - неплохо для крупного "рамника", при этом топливо АИ-92 официально одобрено.

Все бы хорошо, но управлять тягой не очень удобно. Педаль газа имеет неоправданно длинный ход, подхват ощущаешь в самом конце, когда ты додавил ступней практически до пола. Для сравнения: педаль тормоза настроена куда комфортнее. Замедление начинается сразу после нажатия, его легко и комфортно дозировать, и, что самое главное, оно эффективное, с расчетом на то, что грузовая площадка основательно загружена.

Настройки коробка передач в целом понравились. АКП срабатывает плавно, ступенек при переключениях практически не замечаешь, в этом смысле T9 предлагает комфорт практически легкового уровня. Однако есть и огрехи. Например, если начать ускорение и бросить педаль газа, машина начнет ощутимо замедляться, как если бы вы переключились на ступень "вниз" в ручном режиме, который, к слову, для Т9 не предусмотрен.

В меру информативный руль, снабженный элекроусилителем, по умолчанию перетяжелен, но вы можете сделать его гораздо более расслабленным, выбрав режим "Комфортный" через меню медиацентра. Всего таких режимов три, есть также "Стандартный" и "Спортивный". Плохо лишь то, что выбрать эти предустановки вы можете, только когда машина стоит на месте. Попробуете "приручить" руль на скорости и "мультимедийка" напишет на "приборке": "Не может быть включено виду не соблюдения необходимых условий" ("не соблюдение", кстати, "приборка" считает нужным "писать" раздельно).

Что касается плавности хода, она мало чем отличается от таковой у других пикапов JAC, да и пикапов в целом. Когда кузов не загружен, рессорная задняя подвеска ощутимо вздрагивает на неровностях. Зато пикап не переставляет, когда колеса попадают в выбоины в поворотах, и здесь инженерам нужно сказать спасибо, как и за курсовую устойчивость машины на высоких скоростях в целом. Словом, этот JAC отлично подходит для поездок на "дальняк".

Ну и, конечно, на пересеченной местности Т9 - совершенно в своей тарелке. Полный привод здесь - принудительно подключаемый (Part-Time), межосевой дифференциал отсутствует, но есть электронная блокировка заднего дифференциала и понижающий ряд передач, причем всем этим инструментарием удобно управлять, вращая поворотный тумблер на центральном тоннеле.

На внедорожном участке полигона "Игора-Драйв" под Питером Т9 не оставил сомнений - он умеет преодолевать глубокие броды и сложный рельеф благодаря не только полноприводному инструментарию, но также большим ходам подвесок и хорошей геометрической проходимости. Углы въезда и съезда здесь составляют 27° и 23° соответственно, дорожный просвет - 210 мм. Нужно помнить лишь о солидной колесной базе 3400 мм, которая, как ни крути, не позволяет назвать этот пикап "королем бездорожья".

Остается озвучить цены. Автомобиль в безальтернативной, очень щедро оснащенной комплектации стоит 3 399 000 рублей. За эти деньги на борту будет в том числе круиз-контроль, климат-контроль, ключевые ассистенты водителя, включая "умную" систему стабилизации, передние и задние датчики парковки и HD-камеру кругового обзора и многое другое. Первые такие пикапы уже прибыли в дилерские центры.