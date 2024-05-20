Выбираем бюджетный электрокар Lada El Lada: обзор цен на рынке

Lada El Lada, также Ellada - первый и единственный мелкосерийный электромобиль, который выпускался АвтоВАЗом для эксплуатации в ряде регионов России, в том числе на курортах Ставрополья. "Российская газета" ознакомилась с предложениями по продаже El Lada на одном из крупнейших классифайдов.

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El Lada создана на базе Lada Kalina и оснащена 82-сильным электромотором и литий-железо-фосфатным аккумулятором 23 кВт·ч. Зарядка может осуществляться от бытовой сети, время цикла - 8 часов. Первая партия электрокаров была отправлена заказчику в мае 2013 года. На тот момент стоимость одного экземпляра составляла 1,25 млн рублей.

Сейчас купить машину с пробегом около 45 тысяч км можно за 600 тысяч рублей. Она находится как раз в Ставрополье и, судя по фото, эксплуатировалась по назначению.

Чуть дороже "Элладу" продают в Ростовской области: за авто с пробегом 50 тысяч км просят 780 тысяч рублей. Новый автомобиль проезжал 190 км, теперь запас хода на 20 км меньше.

"Самый главный недостаток - это радиус действия: машина заряжается только от бытовой сети... Нет кондиционера (конструктивно). Слабый редуктор, явно не рассчитанный на очень тяговитый электромотор", - рассказывает владелец.

Ещё дороже выставлен электрокар, на котором проехали около 45 тысяч км, в Оренбургской области - 850 000 рублей. Этот авто сменил трёх владельцев, в ДТП не участвовал, для увеличения пробега в холодное время установлена система подогрева тяговой батареи. Автономность на сегодняшний день составляет 150 км.

Самая дорогая El Lada продаётся в Москве. "Цена выше аналогичных из-за новой батареи", - объясняет владелец, утверждая, что на одной зарядке летом можно проехать до 330 км за счёт большей, чем у штатной, ёмкости в два раза. Также у машины заменена оптика, установлены автономный дизельный отопитель с пультом, система подогрева батарей, мультимедиа, камера заднего вида и другие опции. Редуктор, утверждает владелец, не гудит.

Второй серийной электрической моделью Lada станет Largus, производство которого запустят осенью 2024 года.