30-летний ИЖ «Каблук» почти без пробега продают по цене новой Lada Granta

В народе эта модель получила прозвище «Каблук». В объявлении указано, что автомобиль никогда не стоял на учете, хотя и проехал 1590 километров. Практически всю жизнь машина провела в гараже. По словам продавца, «Каблук» находится в полностью исправном состоянии и готов эксплуатации. За аналогичную цену сегодня в России можно приобрести базовую Lada Granta.

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Судя по фотографиям, «Каблук» сохранился практически в первозданном виде. За исключением небольшой вмятины на задней двери на кузове фургона отсутствуют видимые дефекты. В отличном состоянии пребывает и салон автомобиля. По словам продавца, без нареканий работает и полуторалитровый карбюраторный двигатель мощностью 75 лошадиных сил.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

Коммерческий Иж-2715, построенный на базе «Москвича», выпускали на мощностях ижевского автозавода с 1972 по 2001 год. За годы производства инженеры собрали более двух миллионов «Каблуков». Расстаться с, по сути, новым фургоном владелец готов за 699 000 рублей. Сегодня за аналогичную сумму в России можно купить Lada Granta в базовой комплектации.

В июле прошлого года в России продавали необычный пикап ИЖ «Охотник». Экспериментальный автомобиль тогда оценивали в 750 000 рублей.