Средний штраф ГИБДД в России вырос до 733 рублей.

К такому выводу пришли аналитики банка «Русский стандарт», изучив данные за первый квартал нынешнего года. В Москве средний платеж за нарушения ПДД самый большой — 909 рублей. Даже по итогам минувшего года он был выше, чем в среднем по стране, и составлял 740 рублей. При этом 70 процентов штрафов в столице составляют 250 рублей: это минимальные штрафы в 500 рублей, оплаченные в 20-дневный срок с 50-процентной скидкой.

Для анализа банковские аналитики взяли данные из 12 городов России, лидирующих по количеству оплаченных штрафов. Вторым по размеру среднего платежа после Москвы стал Нижний Новгород (816 рублей), третьим — Саратов (650 рублей).

Всего на один рубль отстал Санкт-Петербург (649 рублей). За ним следуют Ростов-на-Дону (645 рублей), Волгоград (626 рублей), Новосибирск (537 рублей), Красноярск (521 рубль) и Воронеж (478 рублей).

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В Ульяновске, Казани и Костроме средняя сумма штрафа не превышает 400 рублей.

При этом Казань лидирует по количеству минимальных платежей в размере 250 рублей: с января по март их доля составила 83,8 процента. В Ульяновске она равна 65,4 процента, в Волгограде — 64,7 процента.

В марте россиянам предложили дать еще один день на обжалование штрафов. Ярослав Нилов из ЛДПР предложил подавать жалобы на постановления об административных правонарушениях в течение 10 дней, а не суток. Он отметил, что формулировки может помочь в том случае, если последний день выпадает на праздник