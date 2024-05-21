Для россиян крайне важна независимость автопрома

Согласно результатам социологического опроса, проведённого в мае 2024 года, 57% россиян интересует информация о развитии отечественной автомобильной промышленности. При этом 85% участников опроса считают, что для страны важной целью является достижение технологической независимости. Всего в исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек.

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«Согласно результатам исследования ВЦИОМ, курс на достижение технологической независимости в автомобилестроении, как и его информационное сопровождение, скорее, находит поддержку у россиян. Абсолютное большинство наших сограждан признают важность достижения технологической независимости в легковом автомобилестроении (85%), в том числе каждый второй заявил об этом с полной уверенностью ("крайне важно" - 54%)», — сообщили в пресс-службе центра изучения мнения.

Если говорить об эмоциях, которые испытывают участники опроса в отношении технологической независимости в автопроме, но 46% граждан испытывают надежду, 32% переполнены оптимизмом, а 25% — интересом. Впрочем, 19% респондентов признались, что испытывают сомнения, а 15% — воодушевление.

Чаще всего состояние российской промышленности интересует граждан, которые планируют покупку автомобиля в ближайшие пять лет — 70%. При этом средний результат равен 57%.

Ранее сообщалось, что РФ предоставит китайским производителям льготы за локализацию. Российские власти готовы предоставить производителям автомобилей и компонентов, в том числе китайским, льготы при условии организации производства на территории нашей страны. Как сообщил вице-премьер Денис Мантуров, соответствующие договорённости с азиатскими партнёрами уже достигнуты.