Конфискация машины за повторное нетрезвое вождение - обязательна

Как оказалось, при повторном управлении в нетрезвом виде конфискация автомобиля - это обязательное наказание. А не один из вариантов на усмотрение суда, как считали многие. Такое решение вынес Второй кассационный суд с подачи прокуратуры. Однако есть риск, что в результате столь жестких решений могут пострадать ни в чем не повинные люди.

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Итак, некий водитель в Тамбове попал в руки инспекторов ГИБДД, которые предположили, что он нетрезв. От медосвидетельствования водитель отказался. Суд назначил ему штраф 30 тысяч рублей и лишил прав на полтора года. Положенный срок водитель отгулял пешком, штраф оплатил и вернул права. Потом приобрел себе подержанный автомобиль, но на учет в ГИБДД в установленные сроки его не поставил. В результате прежний автовладелец прекратил регистрацию машины.

Как-то ночью новый владелец автомобиля куда-то поехал по своим делам и наткнулся на сотрудников ДПС, которые обратили внимание, что у его машины номера авто, объявленного в розыск. Его остановили, изъяли свидетельство о регистрации, а также потребовали снять номера. А при этом еще и заметили, что от водителя попахивает алкоголем.

Водитель и в этот раз отказался от медосвидетельствования. На него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК. И суд назначил ему 200 часов обязательных работ, а также лишил прав на два года, учитывая чистосердечное раскаяние. Подавать апелляцию осужденный не стал.

Однако прокуратура Тамбовской области обжаловала это решение в кассационном суде. Который установил, что в нарушение статьи 104.1 УК суд первой инстанции не принял решения о конфискации автомобиля, либо денежной сумме, которая соответствует стоимости транспортного средства. Кассация постановила отменить приговор в части вопроса о конфискации имущества, уголовное дело в этой части передать на новое рассмотрение.

По сути, суд постановил, что автомобиль должен быть конфискован в любом случае, если приговор выносится по статье 264.1 УК.

Надо сказать, что статья 104.1 УК предусматривает конфискацию автомобиля, только если он принадлежит осужденному. Но пока дело шло с момента выявления нарушения до суда, тамбовчанин успел зарегистрировать машину на свою мать. А после и вовсе ее продал третьему лицу.

Тут возникает вопрос: у кого конфискуют машину? У добросовестного приобретателя? Ведь к моменту вынесения судом приговора она уже не принадлежала осужденному. И может ли в такую историю попасть любой человек, купивший с рук б/у автомобиль?

Как пояснил адвокат Лев Воропаев, кассационные суды уже давно и безоговорочно принимают решения по конфискации автомобилей за повторное управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования. При этом есть принципиальный момент: неважно, кому принадлежала машина на момент суда, важно, что в момент совершения преступления она принадлежала водителю.

Что же касается конфискации автомобиля у третьих лиц, то, по словам Льва Воропаева, конфисковать можно не авто, а денежный эквивалент. Именно поэтому в данной ситуации кассация отправила дело на новое рассмотрение. Чтобы суд первой инстанции установил стоимость машины на момент совершения преступления и конфисковал у осужденного в пользу государства деньги.

Напомним, что ранее Верховный суд уже не раз принимал решения о конфискации автомобилей, которые уже формально не принадлежали нетрезвым водителям. Поскольку быстрая якобы продажа машины - это способ уйти от наказания. Был случай, когда наказанный водитель продал авто своей сестре. Но продолжал на нем ездить. В другом случае автомобиль был в совместном владении супругов. Но ВС указал, что в данной ситуации конфисковать автомобиль можно, а супруга может потребовать от мужа компенсацию ее доли в машине. Либо можно конфисковать долю водителя в денежном эквиваленте.

Неважно, кому принадлежала машина на момент суда, важно, что в момент совершения преступления она принадлежала осужденному

Но остаться без машины могут не только те, кто повторно сел за руль в нетрезвом виде или отказался от медосвидетельствования, но и другие злостные нарушители. Конфискация предусмотрена также статьями 264.2 и 264.3 УК.

А именно - за выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 или на 80 км/ч водителем, лишенным права управления. Если, разумеется, такие нарушения совершены им неоднократно.

Например, водитель проехал на красный свет один раз. За второй такой проезд его остановил инспектор, и водитель лишился прав. Если в третий раз он проедет на красный, то получит наказание по статье КоАП - за совершение административного нарушения, будучи лишенным прав. А когда снова совершит выезд на встречку или проедет на красный свет, то получит уже уголовную статью. И в соответствии с этой статьей суд его лишит не только прав, но и автомобиля. Если он его собственник. А также назначит либо обязательные, либо исправительные работы, а возможно, и колонию. Столько раз нарушить, будучи подвергнутым наказанию, очень непросто. Хотя и такие рекордсмены попадаются.