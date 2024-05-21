В Узбекистане кроссовер Chevrolet Tracker теперь стоит как базовая Lada Vesta

Как выяснила редакция Quto, марка Chevrolet объявила серьёзные скидки на компактный вседорожник Tracker. В начальной комплектации модель теперь предлагается дилерами за 206 422 880 сум или 1 474 000 рублей. Для сравнения, в России примерно столько сейчас стоит базовая Lada Vesta (от 1 459 900 ₽).

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Так, в стране набирает популярность бюджетный кроссовер Kia Sonet. С 1,5-литровым 115-сильным атмосферным двигателем и механической коробкой модель стоит 199 900 000 сум, что эквивалентно 1 428 000 рублей.

Очевидно, что компания Uzauto Motors решила навязать конкуренцию набирающему популярность сопернику и понизила стоимость кроссовера Chevrolet Tracker на сумму от 15 до 25 миллионов сум (от 107 до 179 тысяч рублей).

«Треккер», будучи одноклассником «Кулрея», «Тигго 4» и «Креты» оснащается 3-цилиндровым турбомотором объёмом 1,2 литра и мощностью 132 силы. В трансмиссии применена автоматическая 6-ступенчатая коробка.

Кстати, недавно, редакция Quto выяснила, какие доступные автомобили выпускает автопром Узбекистана. Например, почти культовые Chevrolet Lacetti реально купить за 143 634 000 сумов, то есть чуть дороже нашего миллиона рублей.