Эксперты рассказывают, как купить дешёвое горючее

Цена бензина и «тяжелого топлива» на бирже, где его и приобретают АЗС, уже перешагнула все мыслимые и немыслимые грани, но продолжает расти. Особенно крепко подорожало ДТ, которое давно уже перестало быть выгоднее бензина. О возможности немножко сэкономить задумались даже те, кто раньше заправлялся, исключительно выбирая комплекс по наличию удобной парковки, чистого туалета и вкусного кофе. Этот аспект эксплуатации автомобиля не остался незамеченным у разного рода жуликов, но существуют и вполне актуальные способы крепко снизить цену еженедельного посещения АЗС. О том, как получить больше, заплатив меньше – на Quto.

© Quto.ru

Неизвестная заправка с томным транспарантом, обещающим невиданные скидки на каждый литр, манит сегодня особенно сильно: разница с сетевыми АЗС доходит до 3-4 рублей за литр, а это уже 150-200 рублей на обычном баке. Владельцы Toyota Land Cruiser, прикинув в голове арифметику, могут насчитать и 500 рублей, в зависимости от комплектации. Конечно, все знают, что будет недолив, а само «горючее» оставляет желать лучшего.

Но кошельку, как правило, не прикажешь: однажды рука дрогнет и вынудит свернуть на скользкую дорожку посредственной экономии, всегда заканчивающуюся заменой свечей и фильтров, а так же чисткой форсунок. Про детонацию, с которой взрываются в «котлах» купленные остатки нефтепереработки, «хвосты», перемешанные с посредственными присадками, просто промолчим. Получается, замкнутый круг? Нельзя сэкономить на заправке? Можно. Вежливо пропустив томное гаражное рассуждение о величине кирпича на крайней справа педали, перейдем сразу к механикам. Их насчитывается несколько: назовем условно «таксишной», «грузовой» и «финансовой».

© Freepik

Первая, авторство которой, как следует из названия, по праву принадлежит профессиональным шофёрам, состоит в довольно тягостной комбинации из постоянного мониторинга различных предложений на АЗС: сетевые комплексы регулярно проводят различные акции, а владельцы фирменных карт получают преференции в рублёвом эквиваленте. Выгадать можно до нескольких рублей на литре. Есть и регулярный лайфхак: полностью автоматизированные заправки всегда дают меньшую цену, поскольку экономят и на кассире, и на заправщике. Опытный таксист, который подходит к своему делу профессионально, такие АЗС знает и регулярно ими пользуется.

© Александр Демьянчук / ТАСС

Вторая, «грузовая» - вечная классика: сливали, сливают и сливать будут. Многие завгары автопарков прекрасно эту аксиому понимают и заранее закладывают в платёжную ведомость, осознавая высоту водительских зарплат и ставший практически официальным способ получать надбавку «за вредность».

С годами родилось лишь одно отличие: эпоха грязных канистр с непонятной жижей внутри ушла в прошлое, будучи вытесненной топливными картами. Теперь «процесс покупки» происходит прямо на АЗС, где договариваются и о цене, и о количестве литров: обладатель заветной карточки зачастую прямо в очереди предлагает «приложить» на нужное число литров, а взамен получить рублевый эквивалент с существенной выгодой для покупателя. Автовладелец получает понятное топливо прямо из колонки, но с определенным дисконтом. Разница доходит до пяти рублей с литра, но это уже как повезёт.

© Максим Богодвид / РИА Новости

Третий вариант – самый интересный и оттого многим не понятный. В интернете можно найти тысячи объявлений, в которых автор предлагает заправку с большим дисконтом. Мол, приложу свою топливную карту, а вы мне – твердой валютой. Желательно, наличными.

Разница со «стелой» - до 10 рублей с литра. И где, спрашивается, обман? А его нет: дело в том, что многие транспортные компании, активно работающие с системами топливных карт, не только получают топливо по более выгодным ценам, но еще и возвращают НДС, который, напомним, составляет 18%. Вернуть его могут только юридические лица, работающие по общей системе налогообложения. Таким нехитрым образом получается, что разница в покупке каждого литра может составлять и 15 рублей, а если продать с дисконтом, скажем 8 рублей, что является весьма чувствительным и оттого невероятно привлекательным аргументом, то чистая прибыль составит 7 рублей с литра для продавца. Бизнес? Он самый.

© Freepik

Экономия на топливе – вполне разумная мысль, которая, однако, должна быть реализована не в ущерб техническому состоянию автомобиля и, как следствие, своему же кошельку. Замена свечей и фильтров, не говоря уж о профессиональной чистке форсунок на специальном комплексе, которые последуют за использованием некачественного горючего, в эту парадигму никак не вписываются.

Мелкопоместные заправочные комплексы с их «фирменным» маркетингом и продажей топлива ниже рыночной стоимости – всегда обман по простой и столь же вечной причине: не может предприятие в рыночной экономике работать себе в убыток. А вот различные методики, в том числе, описанные выше – реальная возможность получить нужное, заплатив за него меньше, чем требовалось изначально. Вывод-то простой: варианты имеются, причем в некоторых случаях вполне законные, было бы желание, превосходящее лень, этими самыми вариантами воспользоваться. А вот с этим фактором, как правило, возникает куда больше сложностей. Зачастую, непреодолимых.