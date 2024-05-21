Изучаем лимитированный BMW X3 M Sport Shadow Edition

До выхода нового поколения X3 остаются считанные недели, но у BMW еще есть время для последнего специального издания G01. Выпущенная в Индии модель M Sport Shadow Edition основана на модели xDrive20d с пакетом M Sport и лазерными фарами. Как следует из названия, в экстерьере множество черных акцентов, включая темную решетку радиатора.

© rubmw.ru

Модель G01 представлена в сером цвете Brooklyn Grey, но клиенты также могут заказать ограниченную серию X3 в черном цвете Carbon Black. Двойные наконечники выхлопных труб в полностью темной отделке, как и рейлинги на крыше и окантовка окон.

Дополняют дизайн Shadowline 19" колесные диски (Style 887 M) с двухцветным рисунком и Y-образными спицами. Черная тема продолжается и внутри, где BMW India использует кожаную обивку Vernasca с синей строчкой на сиденьях и дверях. В качестве дополнительного бонуса, G01 X3 M Sport Shadow Edition оснащен трехзонным автоматическим климат-контролем, задними солнцезащитными шторками и панорамным стеклянным люком.

В стандартное оснащение также входит система объемного звучания Harman Kardon мощностью 464 Вт с 16 динамиками и беспроводная зарядка. Специальные версии обычно поставляются в фиксированных комплектациях, в данном случае это не так. Есть опциональный пакет Black Edition, который включает темную отделку заднего спойлера и других поверхностей.

В пакете Carbon Edition пороги и рычаг переключения передач выполнены из углеродного волокна. В механической части изменений нет, поэтому X3 xDrive20d получил проверенный временем 2,0-литровый турбодизельный двигатель. Эта "четверка" выдает 188 л.с. и 400 Нм на полный привод через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Разгон до 100 км/ч занимает 7,9 секунды, а максимальная скорость достигает 213 км/ч. Стоимость X3 M Sport Shadow Edition составляет около 90 000 долларов и следует за моделью 3 Series Gran Limousine M Sport Pro Edition стоимостью 75 000 долларов, представленной ранее в этом месяце в Индии. Источник: BMW Индия