Перемонджарить Monjaro: первый тест кроссовера Jaecoo J8

В журналистике есть такой штамп: представляя некую новинку, в заголовок нужно выносить название бестселлера, с которым предстоит противостоять этой новой модели. Например: «Новый Opel Astra — убийца Ford Focus». Так вот. Кроссовер Jaecoo J8 — это модель, созданная концерном Chery, чтобы составить конкуренцию сверхуспешному Geely Monjaro. И это чистая правда, а не журналистский штамп.

© Quto.ru

Эх, перемудрили китайцы! Как вам двери, которые изнутри открываются не обычными ручками, а кнопками на подлокотниках? И сразу запомните, что управлением «дворниками» (по мерседесовскому канону) заведует левый подрулевой рычажок, а правый отвечает за режимы коробки передач.

Кнопка электромеханического «ручника» нужно искать возле левого колена водителя, а клавишу «аварийки»... на потолке. Если это ваш единственный автомобиль, то привыкнуть будет нетрудно. Но пересаживаясь из другой машины, будешь всегда вспоминать, где что находится.

Но если привыкнуть ко всем этим немногочисленным чудачествам, то интерьер флагманского «Джейку» очень даже хорош. Его даже можно назвать премиальным. Правильгная эргономика, высокий уровень дизайнерской проработки, плюс много замши, кожи и необычных фактур.

© Jaecoo

© Jaecoo

© Jaecoo

Отдельная благодарность — за шустрый восьмиядерному процессор Snapdragon 8155, с которым медиасистема буквально летает. При этом надо понимать, что через центральный тачскрин выполняется добрая половина операций (включая управление климатикой), так что быстродействие чипа крайне важно.

Но это для водителя. А вот пассажир обязательно отметит сиденье типа Zero Gravity (то есть «нулевая гравитация»): оно, как уверяют представители фирмы, создано по космическим технологиям NASA. И это действительно эргономическое чудо! В этом кресле дальняя дорога — это отдых, а не испытание.

© Jaecoo

© Jaecoo

© Jaecoo

Во втором ряду установлен цельный диван, который позволяет только менять угол наклона спинки. Но этого вполне достаточно, так как продольная регулировка была бы явно лишней: места сзади хватает точно. А любители королевской свободы могут своим волевым решением сдвинуть правое переднее кресло вперёд (для этого есть пульт).

Из дополнительных удобств отметим дефлекторы обдува, удобный центральный подлокотник, пару зарядных разъёмов, плюс индивидуальные плафоны освещения. Приятным бонусом идут рулонные солнцезащитные шторки, что закрывают боковые стёкла. Ну, точно «премиум»!

© Jaecoo

© Jaecoo

© Jaecoo

Багажник — просто идеален: и по объёму, и по отделке, и по всем остальным параметрам. Можно лишь посетовать на большую погрузочную высоту, но тому есть простое оправдание — это наличие полноразмерного 20-дюймового запасного колеса. Это нашей публике точно должно понравиться.

Что может вызвать критику, так это 7-ступенчатый преселективный «робот». У нас больше ценят классические «автоматы»... Но по остальным параметрам Jaecoo должен устроить всех. Двухлитровый турбомотор отдачей 249 л.с., адаптивные подвески и полный привод есть во всех версиях.

© Jaecoo

© Jaecoo

© Jaecoo

Правда, в топовом исполнении полный привод особенный — с управляемым вектором тяги! Для этого вместо одной многодисковой муфты пришлось внедрить пару бортовых фрикционов. По идее, такой конструктив должен обеспечить отменную управляемость, но...

Скажем честно. С китайского завода успели прийти лишь предсерийные машины, и они начали сбоить аккурат перед журналистским тест-драйвом. Так что вместо продвинутого 4х4 пресса получила моноприводного «бегемота». Но представители марки уверили, что серийные машины будут полностью работоспособными.

© Jaecoo

«Обычная» трансмиссия ожидаемо хороша. Это раньше схемы, построенные вокруг многодисковых муфт, было принято называть «паркетными». А сейчас грамотно прописанные алгоритмы работы позволяют таким системам творить настоящие чудеса даже на довольно крутом бездорожье.

Вот только кому захочется загонять респектабельный J8 на разбитые грунтовки, гибельные болота и прочий «оффроуд»? Мы прекрасно понимаем, что стихия этого автомобиля — асфальтовые дороги. В первую очередь, городские. И в этих условиях кроссовер почти великолепен.

© Jaecoo

Двухлитровый мотор уверенно тащит почти двухтонную машину, 7-ступенчатый «преселектив» радует бесшовной работой... Главное — вовремя обратить внимание, что спидометр показывает явно запрещённые правилами дорожного движения числа, и сбавить темп. Иначе нахватаешь штрафов.

Адаптивная подвеска настроена таким образом, что шасси упруго глотает неровности почти любого калибра. Разве что, оставленные дорожниками прямоугольные вырезы ходовая отрабатывает без должного благородства. Все остальные изъяны преодолеваются будто через фильтр тонкого отсева.

© Jaecoo

И управляемость откровенно понравилась. В крутые виражи большой Jaecoo буквально ввинчивается, практически опровергая законы физики... И это без модного управления тягой. К этому стоит прибавить классно настроенный тормоза, который почти не имеют свободного хода, что несвойственно современным «китайцам».

Так неужели детище концерна Chery сможет перемонджарить Monjaro? В некоторых дисциплинах — да. Но реальному покупателю рекомендуем перед покупкой последовательно протестировать и Geely, и Jaecoo, чтобы расставить приоритеты для самого себя. В конце концов, одни любят Audi, другие BMW, а третьи Mercedes.