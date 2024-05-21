Параллельный импорт автомобилей в России идет на спад

Банк "Открытие" и компания "Автомаркетолог" выяснили, что параллельный импорт легковых и легких коммерческих автомобилей в России идет на спад.

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За последние несколько месяцев на этот канал поставок пришлось 16% в феврале, 15% в марте и 11% в апреле, сообщает

РИА Новости.

При этом в апреле относительно марта общее количество регистраций автомобилей, ввезенных в страну по альтернативному каналу, уменьшилось на треть, отмечают эксперты.

Если говорить о моделях, то чаще всего россияне в апреле покупали Geely Monjaro (7% от всего объема регистраций). Далее идут кроссоверы Li Xiang L7 (7%) и Li Xiang L9 (6%), далее идут Kia Sportage и электрокар Zeekr 001 (по 3%).

Ранее глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин заявлял, что многие крупные официальные дилеры прекратили историю с параллельным импортом. По его словам, количество автомобилей, которые будут ввезены таким путем в 2024 году, снизится в два раза.