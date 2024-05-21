Каждый день BMW требуется 36 миллионов деталей от поставщиков

BMW Group - автомобильная компания, управляющая более чем 30 заводами по всему миру, на которых, только в 2023 году для брендов BMW, MINI и Rolls-Royce было собрано 2 661 922 машин. Это показатель вырос на 11,7% по сравнению с предыдущим годом.

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Самым плодотворным оказался завод в Дадуне (Китай), выпустивший 420 586 автомобилей, на втором месте - Спартанбург (США) с 410 793 машинами. Выступая на ежегодном собрании акционеров, генеральный директор BMW Group Оливер Ципсе заявил, что заводы BMW Group поддерживается благодаря поставщикам, которые ежедневно снабжают заводы компании 36 миллионами комплектующих.

Учитывая, что ежегодные продажи продолжают расти, количество поставок также будет увеличиваться. Основная часть производственных мощностей и деталей используется основным брендом BMW: в 2023 году с конвейеров сошло 2 340 547 автомобилей (на 12 % больше по сравнению с 2022 годом). MINI собрала 315 196 автомобилей (на 10,1 % больше, чем годом ранее). Rolls-Royce пережил небольшой спад на 1 % до 6 179 автомобилей.

Впрочем, этого следовало ожидать, поскольку купе Wraith и кабриолет Dawn исчезли из модельного ряда. С появлением Neue Klasse годовой объем производства BMW Group может достичь рекордного уровня в 2026 году. Это будет первый полный год для замены iX3, которая будет производиться в Дебрецене на новом заводе в Венгрии. Также в 2026 году появится седан i3 на заводе в Мюнхене (Германия). Завод в Шеньяне также будет выпускать неопределенный EV в 2026 году.

В 2027 году на заводе в Сан-Луис-Потоси (Мексика) также начнется производство Neue Klasse. Не стоит забывать, что MINI в настоящее время собирает новый электрический 3-дверный Cooper и субкомпактный кроссовер Aceman исключительно в Китае. Однако все изменится в 2026 году, когда эти два EV также начнут выпускаться на заводе в Оксфорде, Великобритания. Модели британского производства получат больше шансов попасть на рынок США, в то время как автомобили китайской сборки исключены. Появление EV в Северной Америке еще больше укрепит производство BMW Group. Источник: BMW