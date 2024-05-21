Lada Vesta получит китайскую механическую коробку передач

В конце 2024 года российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» должен начать выпуск автомобилей Lada Vesta с механической коробкой передач (МКП) китайского производства. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

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«Два автомобиля Vesta с шестиступенчатой механической коробкой передач от китайского партнера сошли с нитки главного конвейера, это уже вторая или третья партия таких тестовых машин, к концу года должны в серию пойти, если все пойдет по плану», — говорится в сообщении.

До этого россиянам рассказали, каким будет кроссовер на базе модели Lada Vesta (заводской индекс HGH). Дизайн модели уже утвержден. На ВАЗе решили снабдить кроссовер HGH китайской панорамной крышей, под нее пришлось переделывать кузов. На крышке багажника установят так называемый «монофонарь» — световую полосу с повторителем стоп-сигнала, визуально соединяющую два задних фонаря, расположенных на крыльях. Также есть идея снабдить кроссовер китайским силовым агрегатом – турбомотором на 150 л.с. и вариатором.