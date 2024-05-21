Эксперт напомнил о распространённых ошибках, которые «убивают» КПП

Чтобы не перегружать коробку при парковке, нужно соблюдать определённый алгоритм действий. Это продлит жизнь как «автомату», так и «механике». Например, водители часто пренебрегают ручным тормозом на парковке. Эта ошибка особенно распространена среди неопытных автомобилистов. Об этом рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

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Вне зависимости от того, припаркован автомобиль на ровной поверхности или под уклоном, в обоих случаях важно пользоваться ручником, чтобы снизить нагрузку на коробку.

При парковке под наклоном помимо привычных действий с коробкой передач и стояночным тормозом, нужно вывернуть передние колёса так, чтобы при попытке покатиться автомобиль сразу упёрся колёсами в бордюр или иное естественное препятствие. Если ничего подходящего нет, то под колёса можно положить камень или оставить автомобиль в положении, которое бы максимально снизило вероятность скатывания. К примеру, поперёк склона, если он не очень крутой, советует эксперт.

На «механике» последовательность действий довольно проста: нажать на педаль тормоза, затянуть ручник, включить первую передачу. В этом случае основную нагрузку по фиксации автомобиля возьмёт на себя тормозная система. Если всё сделать наоборот, то эта нагрузка ляжет уже на коробку. Постоянное напряжение деталей трансмиссии вряд ли положительно скажется на её ресурсе, — объясняет специалист.

То же самое и в случае с АКПП. Только при переключении в режим Parking коробку фиксирует специальный штырёк, для которого нагрузка, вызванная наклонной парковкой, может оказаться слишком большой. Под уклоном машину должен держать ручной тормоз, а не коробка. Васильев рекомендует сначала фиксировать машину с помощью штатного тормоза, затем активировать ручник и, не отпуская тормоз, перевести селектор в Parking. Однако у многих современных машин эта последовательность действий реализована при помощи умной электроники, отметил Васильев.