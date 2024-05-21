В России снизилось количество «пьяных» ДТП

За 4 месяца 2024 года в России зарегистрировано 1 936 происшествий с участием водителей в состоянии опьянения. Этот показатель на 20,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.

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В статистике речь идёт о тех случаях, где опьянение было установлено в результате медицинского освидетельствования. Всего с января по апрель этого года автоинспекторы зарегистрировали 2,5 тыс. ДТП с участием водителей с признаками опьянения. В тот же период прошлого года таких аварий насчитывалось на 17,7% больше. Число погибших и раненых в таких ДТП снизилось на 27,4% и 17,4%, соответственно: 517 и 3,3 тыс. человек.

Под «водителями с признаками опьянения» понимаются как водители, которые прошли медицинское освидетельствование, так и те, кто от него отказались.

В Госавтоинспекции заявили, что наибольший эффект в предотвращении подобных аварий продемонстрировали регулярные профилактические и рейдовые массовые проверки водителей на состояние опьянения. Кроме того, в регионах проводится информационно-пропагандистская работа, призывающая граждан быть бдительными и сообщать в полицию о нетрезвых водителях.

Согласно действующему законодательству, за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования водитель может лишиться прав на срок от 1,5 года до 2 лет и оштрафован на 30 тыс. рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медосвидетельствования влечёт уголовную ответственность.