Эксперт рассказал, какой кроссовер Toyota RAV4 покупать на вторичном рынке

Эксперт "За рулём" Сергей Зиновьев рассказал о том, как выбрать надёжный Toyota RAV4 четвёртого поколения (индекс XA40, 2012-2019 гг.) с пробегом. Цены на кроссовер варьируются в зависимости от года выпуска, состояния и пробега от 1,5 млн рублей за машину 2019 года до 4 млн рублей.

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"Три самых массовых нарекания к модели: мягкие и подверженные сколам лакокрасочное покрытие и ветровое стекло, "бюджетная" шумоизоляция и жестковатая подвеска, особенно сзади", - говорит эксперт, отмечая, что конструктивных мест мало, а выход из строя элементов ходовой после 100-150 тысяч км из строя - норма для всех моделей.

Если говорить о двигателях, то проблем с дизелем 2AD-FTV 2.2 (150 л.с.) больше, чем с бензиновыми агрегатами: "Быстро появляются нагар и угар масла, загрязняются клапан EGR и сажевый фильтр. Пьезофорсунки остро реагируют на некачественное топливо, иногда начинают "переливать", что вредит поршневой группе". Всё это обусловлено особенностью конструкции, исключительные случаи - пробои прокладки ГБЦ.

К гидроавтоматам U760Е (с мотором 2.5) и U660Е (с дизелем 2.2) претензий практически нет, оба выдерживают 180-250 тысяч км. Механика тоже не доставит проблем до 120 тысяч км, после чего может потребовать замены узел сцепления.

Разумеется, самым проблемным в компании КП, доступных для RAV4, является вариатор, которые не дотягивают до 150 тысяч км. Однако, резонно отмечает эксперт, всё зависит от режима работы: "Если ездить только по загородным магистралям, то и вариатор, может быть, доживет до 250 тысяч км. Город сроки службы сильно сокращает: режим разгон-торможение, намного чаще смена передаточного числа, а в пробках - выше риск перегрева".

Подвеска надёжна, поломки случаются редко, слабым местом у дорестайлинговых машин были тормозные диски, требующие замены при пробеге 30-50 тысяч км, но, очевидно, у представленных б/у моделей в силу возраста и пройденных расстояний это всё исправлено.

"При пробегах до 100 тысяч км отмечены выходы из строя: электромагнитной муфты полного привода, крестовины карданного вала, рулевой рейки, ручника, стартера, обгонной муфты генератора и таких мелочей, как заслонка печки", - говорит Зиновьев, уточняя, что это не конструктив, а, скорее всего, качество комплектующих.

Резюме: Toyota RAV4 - автомобиль, который можно рассматривать к покупке при пробегах 150-200 тысяч км. Работы с возрастным автомобилем будут, но ничего экстраординарного. Но это касается версия без вариатора. Эксперт советует всё-таки избегать дизеля: его ресурс не выше, чем у бензиновых двигателей, а ремонтопригодность заметно ниже. Оптимальный выбор - мотор 2.0 с механикой или двигатель 2.5 с автоматом.