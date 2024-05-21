Мишустину показали новую линейку автомобилей Volga

Премьер-министра Михаила Мишустина познакомили с линейкой новых автомобилей Volga, которые будут выпускаться в Нижнем Новгороде с 2024 года. С конвейера планируется спускать три модели: Volga С40 - седан класса D, Volga К30 - кроссовер класса С, Volga К40 - кроссовер класса D. На всех будут устанавливать бензиновый мотор мощностью 188 л.с. и семиступенчатую автоматическую коробку передач.

Глава правительства посидел за рулем седана, по достоинству оценил современный дизайн автомобилей, а с первым вице-премьером Денисом Мантуровым и министром промышленности и торговли Антоном Алихановым попытался принципиально договориться, чтобы в машинах постепенно появлялись российские детали и компоненты. Мишустин уверен, что тот же руль может быть сделан в России, а не в Китае. "Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы", - настаивал он.