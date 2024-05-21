В России появится Geely Atlas с полным приводом

Сейчас популярный китайский кроссовер представлен на российском рынке только в переднеприводном исполнении. Первые слухи о появлении AWD появились зимой, но подробности о сроках выхода не озвучивались. При этом в Китае автомобиль с полным приводом появился ещё два года назад. Источник портала «Китайские автомобили» сообщил, что в России полноприводная новинка появится уже летом этого года.

Источник, близкий к компании Geely заявил, что официальные дилеры уже размещают заказы на новый Atlas. На российском рынке полноприводный кроссовер должен появиться летом. По одним данным — в середине лета, по другим — в конце.

Полноприводный автомобиль получит 2,0-литровый турбированный двигатель и 8-ступенчатый классический «автомат», которые знакомы россиянам по моделям Tugella и Monjaro. Однако информации о мощности мотора пока нет. Так, Geely Tugella доступен с двумя вариантами на 200 и 238 л.с. Скорее всего, полноприводный «Атлас» получит двухсотсильный агрегат, так как сейчас именно столько »лошадей» у кроссоверов с передним приводом, которые продаются в России официально.

Комплектации и оснащение тоже пока неизвестны. Сейчас кроссовер с передним приводом представлен в России в трёх вариантах: Luxury, Flagship и Flagship Sport. Причём последняя отличается только внешним декором, более крупными колёсными дисками с шинами 245/45 R20, а также дополнительной линией ходовых огней над решеткой радиатора и подсветкой логотипа. Нельзя исключать, что полноприводный «Атлас» получит более богатое оснащение.

Официальных российских цен на полноприводный Geely Atlas пока что нет. Однако источники «Китайских автомобилей» в дилерском сообществе предположили, что такая модификация будет примерно на 300 тыc. рублей дороже, чем переднеприводная. То есть речь может идти о диапазоне в 3,5−3,8 млн рублей. На сегодня прайс-лист на переднеприводный Atlas начинается с 3,2 млн, а топ-версия стоит почти 3,5 млн.

Недавно Geely Atlas обновился в Китае. На своей родине нынешний кроссовер считается вторым поколением модели. Обновлённую версию 2024 года заметили у одного из китайских дилеров. Внешне автомобиль остался практически без изменений, зато обновился интерьер и комплектации.

В России кроссовер нового поколения появился в дилерских центрах китайского бренда в январе.