Эксперт рассказал, что произойдет с двигателем, если залить в него вязкое масло

Если в современный автомобильный двигатель заливать слишком вязкое масло, например хW-50, то в будущем это закончится капитальным ремонтом силового агрегата. Об этом сообщил автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

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«Если залить излишне вязкое масло в современный движок, то возрастут потери в узеньких масляных каналах. В связи с большей вязкостью масло будет поступать не вовремя и не в том объеме, который требуется. В перспективе – масляное голодание и капремонт», — сказал эксперт.

Что касается моторов с большой выработкой, то если в парах трения появились солидные зазоры, то более вязкое масло поможет такому двигателю еще какое-то время проработать, прежде чем он отправится на капремонт или в утиль, пояснил Колодочкин.

По словам специалиста, любые «масляные» эксперименты с отклонением от рекомендаций изготовителя двигателя могут быть оправданны разве что на моторах, у которых заканчивается срок службы.

До этого Михаил Колодочкин сообщил, что если масло ушло из двигателя, то внутри возникает сильное трение механизмов, увеличивается износ силового агрегата. До серьезных проблем автомобиль проедет примерно 70 или 100 км. В оптимальных условиях это может быть 200 км, а потом силовой агрегат перегреется и его заклинит.

По словам автоэксперта, в мире не существует двигателя внутреннего сгорания, который способен работать без масла. При этом некоторые производители присадок предлагают купить составы, которые позволяют мотору функционировать без смазки, однако эти утверждения более чем сомнительны.