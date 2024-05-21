В России возобновятся продажи фургонов IVECO Daily

Как выяснила редакция Quto, сразу несколько российских компаний начали возить «Дейли» китайской сборки. Так, вариант вместимостью 11 кубических метров и полной массой 4200 килограммов сейчас предлагается за 4 700 000 рублей. Машина оснащена 3-литровым 146-сильным турбодизелем и 6-ступенчатой механической коробкой.

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При таком раскладе цельнометаллический IVECO Daily обойдётся примерно вдвое бортовой «Газели Next» со 150-сильным турбодизелем. Но главный минус «китайского итальянца» — чтобы управлять им, необходимо иметь права категории «С».

Перевозчики ценят «Дейли» за рамную конструкцию, общую выносливость и надёжные агрегаты. До 2022 года модель была официально представлена на нашем рынке. То были экземпляры европейского, а не китайского производства.

Напомним: об уходе марки IVECO из России сообщил лично генеральный директор компании Геррита Маркса. Функционер подчеркнул, что решение принято из-за украинских событий. Также итальянцы вышли из совместного предприятия IVECO-АМТ.

Между тем, китайский Dongfeng K33 может заменить россиянам Ford Transit — это цельнометаллический переднеприводный фургон. В представительстве марки решили активно продвигать этот автомобиль на российском рынке.

Главными плюсами новинки дилеры называют известность марки, наличие полноценной гарантии, оцинкованный кузов и двигатель — это лицензионный 136-сильный дизель объёмом 2,3 литра, созданный фирмой Nissan.