Эксперт рассказал, как перекупы обманывают покупателей подержанных авто

Как перекупы обманывают покупателей подержанных автомобилей
Многие россияне выбирают подержанные автомобили. Но без проверок профессионалами можно нарваться на обман перекупов. Как именно они обводят вокруг пальца покупателей, рассказал портал "АвтоВзгляд".
Многие автолюбители знают, что если двигатель дымит, покупать машину ни в коем случае не нужно. Но продавцы легко справляются с этим "недостатком": хорошо прогревают автомобиль перед показом и заливают в мотор специальные присадки "антидым".
Они значительно снижают количество дыма, так как состав делает масло в движке более густым, оно не течет и в меньшем количестве попадает в камеру сгорания. Но глобальной проблемы это не решает - покупатель обманут.
Эксперты советуют максимально качественно подойти к вопросу подбора подержанного автомобиля - он значительно дороже в содержании, постоянно требует внимания и вложений, регулярно нуждается в ремонте. Особое внимание нужно уделить двигателю, коробке передач, кузову. Их нужно смотреть в профильном сервисе, где не пройдут обманы с "присадками" и "заливками"
Ранее "РГ" писала о том, какие запчасти можно покупать на разборке.